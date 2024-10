Appleは2024年5月に次世代AppleシリコンのM4を発表していますが、記事作成時点ではM4チップを搭載しているのはiPad Proのみで「M4搭載Mac」はAppleの製品ラインナップに存在しませんが、これが11月にも登場すると、Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。When Will Apple Intelligence Be Released? When Is Apple Releasing M4 Macs, iPad? - Bloomberg

The new iPad Air models will follow new iPad minis planned for as early as the end of this year. I expect both updates to focus on internals rather than new designs. New iPad Air keyboard will bring down some of the new iPad Pro keyboard features. https://t.co/Pu5tYd9CAl— Mark Gurman (@markgurman) October 1, 2024

Appleは2024年10月末頃に新製品を発表し、11月1日にこれらを発売する予定であるとマーク・ガーマン記者は予想しています。Appleは11月にM4チップを搭載した新型Macを複数発表し、その後、2025年初頭にもより多くの新製品を発売することを計画している模様。Appleが2024年11月に発売すると目されている新製品は以下の通り。・M4チップ搭載のローエンド14インチMacBook Pro(コードネーム:J604)・M4チップ搭載のハイエンド14インチおよび16インチMacBook Pro(J614、J616)・M4およびM4 Pro搭載のMac mini(J773)・M4チップ搭載の新しいiMac(J623)・新しいiPad miniM4搭載MacBook Proについては、CPUが10コア、GPUが10コア、Thunderbolt 4ポートが3基搭載されるというリーク情報があります。このMacBook Proがローエンドモデルなのかハイエンドモデルなのかは不明です。M4搭載MacBook Proのパッケージ画像がリークされ詳細なスペックが明らかに - GIGAZINEM4搭載Mac miniについては、USB-Aポートが廃止され、Apple史上最小サイズのMacになると報じられています。AppleがMac miniのデザインを変更し「Apple史上最小のコンピューター」が生まれるとの報道、サイズはApple TVと同等か - GIGAZINEiPad miniの現行モデルがリリースされたのは2021年のことであるため、新型iPad miniが発売されれば実に3年ぶりの新モデル登場となります。なお、新型iPad miniには物理的な変更点はほとんどなく、スペック強化がメインになるとガーマン記者は予想しました。Appleが2025年初頭に発売すると予想されている新製品リストが以下。・M4搭載13インチおよび15インチMacBook Air(J613、J615)・新型iPhone SE(V59)・11インチおよび13インチの新型iPad Air(J607、J637)・新型iPad Air向けの新しいMagic Keyboard(R307、R308)・新型AirTag(B589)この他、AppleはM4チップを搭載したMac StudioやMac Proも開発中であるとガーマン記者は指摘していますが、「登場には時間がかかる可能性がある」と言及しました。ガーマン記者は新型Mac Studioが2025年中頃、新型Mac Proが2025年後半に発売されることになると予想しています。