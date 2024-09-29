岩手vs北九州 スタメン発表
[9.29 J3第30節](いわスタ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 18 宮市剛
DF 24 山内舟征
MF 10 オタボー・ケネス
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
MF 46 中村充孝
MF 77 小松寛太
FW 39 河辺駿太郎
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 25 大和優槻
MF 11 桐蒼太
MF 29 水野晃樹
MF 41 道本大飛
FW 7 深堀隼平
FW 45 水野颯太
監督
星川敬
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 1 伊藤剛
DF 4 長谷川光基
DF 13 工藤孝太
DF 50 杉山耕二
MF 6 藤原健介
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 33 乾貴哉
MF 34 高吉正真
FW 16 大森真吾
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 22 山脇樺織
MF 14 井澤春輝
MF 15 小林里駆
MF 20 矢田旭
MF 30 高橋隆大
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 18 宮市剛
DF 24 山内舟征
MF 10 オタボー・ケネス
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
MF 46 中村充孝
MF 77 小松寛太
FW 39 河辺駿太郎
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 25 大和優槻
MF 11 桐蒼太
MF 29 水野晃樹
FW 7 深堀隼平
FW 45 水野颯太
監督
星川敬
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 1 伊藤剛
DF 4 長谷川光基
DF 13 工藤孝太
DF 50 杉山耕二
MF 6 藤原健介
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 33 乾貴哉
MF 34 高吉正真
FW 16 大森真吾
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 22 山脇樺織
MF 14 井澤春輝
MF 15 小林里駆
MF 20 矢田旭
MF 30 高橋隆大
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平