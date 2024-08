大手半導体メーカーのAMDが、AIや汎用コンピューティング向けのサーバーメーカーとして業界随一の規模を誇るZT Systemsを49億ドル(約7170億円)で買収することに合意したと発表しました。なお、買収後にAMDは製造部門を売却する予定だとのことです。AMD to Significantly Expand Data Center AI Systems Capabilities with Acquisition of Hyperscale Solutions Provider ZT Systems :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1211/amd-to-significantly-expand-data-center-ai-systemsAMD to Significantly Expand Data Center AI Systems Capabilities with Acquisition of Hyperscale Solutions Provider ZT Systems - ZT Systemshttps://ztsystems.com/amd-to-significantly-expand-data-center-ai-systems-capabilities-with-acquisition-of-hyperscale-solutions-provider-zt-systems/ZT Systemsはニュージャージー州セコーカスに本社がある、15年以上にわたってグローバルクラウド企業向けのデータセンターAIコンピューティングやストレージインフラストラクチャの設計・展開を行ってきたサーバーメーカーです。AMDはZT Systemsについて「設計・統合・製造・展開の能力は、AIトレーニングと推論インフラストラクチャの主要プロバイダーの1つ」と評価しています。AMDの発表によると、買収は現金と株式で行われるとのこと。買収後、ZT SystemsはAMDデータソリューションビジネスグループに加わり、CEOのフランク・チャン氏は製造ビジネスのリーダーに、社長のダグ・フアン氏は設計および顧客対応チームのリーダーに就任する予定です。AMDのリサ・スーCEOは「ZT Systemsの買収は、クラウドとエンタープライズの顧客に対して、優れたトレーニングと推論ソリューションを大規模かつ迅速に展開するという、AMDの長期的AI戦略の重要な次のステップです」と語りました。なお、製造事業については売却が予定されており、戦略的パートナーを探しているとのこと。ニュースサイトのAxiosは、Bernstein Researchのステイシー・ラスゴン氏の話として、「AMDが本当に欲しいのは1000人のデザインエンジニアだけです」と伝えています。Why Nvidia rival AMD is buying ZT Systemshttps://www.axios.com/2024/08/19/advanced-micro-devices-zt-systems-buy