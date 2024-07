大西洋横断の世界記録更新に挑戦しているイギリス出身の男性が、海でゴンドウ クジラ の群れに囲まれるという絵本のような体験をし、Instagramに動画を投稿した。10頭ほどから始まり、最終的には本人の推定で1000頭ほどのゴンドウ クジラ に囲まれながら数時間、海を一緒に進んだという。フレンドリーなゴンドウ クジラ たちは、時々ボートに体当たりしたそうで、男性は貴重な体験に感激しながらも「ボートが壊れるかと思った」と話している。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

カナダ東部ニューファンドランド・ラブラドール州から英コーンウォール州ペンザンスへ、手漕ぎボートで大西洋横断の世界記録更新に挑戦しているのは、英ヨークシャー州ハリファックス出身のトム・ワディントンさん(Tom Waddington)だ。トムさんは、メンタルヘルスに関するチャリティ団体「Mind」への寄付を募るため、大西洋横断の世界記録更新に挑戦することになった。そんなトムさんは今月7日、海上での貴重な体験を収めた動画を自身のInstagramに投稿した。ボートの上から撮影された動画には、何頭ものゴンドウ クジラ が水面に出てくるのが確認できる。「これはすごい。特別な瞬間だよ」とトムさんは感激したが、ゴンドウ クジラ たちはボートの下を泳いだりしており、「すごいけどちょっと怖いな。すごく近いし、ボートにぶつかったらどうしよう」と心配している。トムさんは投稿で、このゴンドウ クジラ たちについて"ヒレナガゴンドウ(long finned pilot whale)"と呼ばれる種だと説明している。" クジラ "という名前の種の中では最も小型で、"ゴンドウイルカ"と呼ばれることもあるようだ。トムさんは撮影のためにボートを漕ぐ手を止めていたが、ゴンドウ クジラ の群れから離れるために再び漕ぎ出そうとした時、ゴンドウ クジラ がボートにぶつかってしまい、映像が乱れた。ボートは無事だったが、危険を感じたトムさんはゴンドウ クジラ たちをボートから遠ざけるため、大声を出したり水しぶきを立てたりしたが、効果はなかったそうだ。陸にいるチームに連絡して相談したトムさんは、ゴンドウ クジラ たちと関わらないようにすべきとアドバイスを受け、それから約2時間ボートを漕ぎ続けて移動した。しかし、2時間後に撮影された映像には、先ほどよりも多くのゴンドウ クジラ たちの姿が映っている。フレンドリーなゴンドウ クジラ たちは、さらに多くの仲間を呼び、トムさんのボートを追いかけることにしたようだ。トムさんは「信じられない光景だけど、本当に怖いな」と、複雑な心境を吐露していた。いつボートが転覆してしまうかとハラハラしながらボートを漕いでいたトムさんだったが、最終的に転覆することなく、ゴンドウ クジラ の群れは去っていった。トムさんが撮影した動画に、ユーザーからは「なんて素晴らしい光景なの」「羨ましい体験だ」「応援しに来てくれたのかも」「こんな体験ができるなんて、本当にラッキーだね」「すごいけど、こんな小さいボートに乗って囲まれてしまったら、怖い気持ちも理解できるよ」などといった声が寄せられた。ちなみに2021年にはアイルランドで、12時間以上も海を彷徨っていた男性が、イルカの群れの中心で発見されていた。