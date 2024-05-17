COMPLEX¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö£²Æü´Ö·×10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡Ö°ì¿´Æ±ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¡×
COMPLEX¡Ê»£±Æ¡á³°»³ÈË¡Ë
µÈÀî¹¸»Ê¤ÈÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Ë¤è¤ëÅÁÀâÅª¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢COMPLEX¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬5·î15¡¢16Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ï¤Î¤Ù10Ëü¿Í¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ï2024Ç¯1·î1Æü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¿´¡×¤Î´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸ø±é¤ÎÍø±×¤ÎÁ´¤Æ¤ÏÈïºÒÃÏ¤ÎÉüµì¡¢Éü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCOMPLEX¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖÆüËÜ°ì¿´¡×¤ÎÌÏÍÍ
COMPLEX¤Ï2011Ç¯7·î30¡¢31Æü¤Ë¤â¡ÖÆüËÜ°ì¿´¡×¤Î´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤½¤Î»þ°ÊÍè¤Ç¡¢µÈÀî¤ÈÉÛÂÞ¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£COMPLEX¤Î·ëÀ®¤ÏÌó36Ç¯Á°¤Î1988Ç¯¡£1990Ç¯11·î8Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯¤Î2¸ø±é¤Î¤ß¤À¡£º£²ó¡¢¡ÈÀ¸COMPLEX¡É¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï½éÆü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤¿¡Ö20240515-16¡×¤È¤¤¤¦ÆüÉÕ¤Î¿ô»ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Î¹ç¿Þ¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢2011Ç¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎµÈÀî¤ÈÉÛÂÞ¤¬°®¼ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Î°ì¤Ä¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤ÎËë³«¤±¤Î¶Ê¤Ï13Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¡ÖBE MY BABY¡×¤À¡£5Ëü¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤ÎÃæ¡¢µÈÀî¤¬¾å¼ê¤«¤é¡¢ÉÛÂÞ¤¬²¼¼ê¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢Êâ¤ß´ó¤Ã¤Æ°®¼ê¤·¤¿¡£13Ç¯Á°¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ï¤Þ¤êÊý¤À¡£¡ÖÎ¾ÍºÊÂ¤ÓÎ©¤¿¤º¡×¤È¤¤¤¦¸Î»öÀ®¸ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Î¾Íº¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬COMPLEX¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸ÌÜÅª¤Î¤â¤È¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëCOMPLEX¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÆüËÜ°ì¿´¡×¤Î¼ñ»Ý¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿µÈÀî¤Î²ÎÀ¼¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤òµæ¤á¤Æ¤¤¤ëÉÛÂÞ¤Î¥®¥¿¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÀäÌ¯¤À¡£1¶ÊÌÜ¤«¤é²ñ¾ìÆâ¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÉÛÂÞ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ä¤Ä¤Î±éÁÕ¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏµÈÀî¤¬¥·¥ó¥Ð¥ë¥¥Ã¥¯¤ò»î¤ß¤ë¤â¶õ¿¶¤ê¡£Â¦Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥ó¥Ð¥ë¥¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤é²¿¤Þ¤ÇÇË³Ê¤ÊÆó¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÍ£°ìÌµÆó¤À¡£µÈÀî¤Ï³°½ýÀÇòÆâ¾ã¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢1·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾×·â¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖCOMPLEXÆüËÜ°ì¿´¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£Âç¼«Á³¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¿Í´Ö¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤Ã¤ÆÎÏ¤òÂ«¤Í¤ì¤Ð¡¢´ñÀ×¤À¤Ã¤Æµ¯¤³¤»¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤ËÇ½ÅÐ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤ò¡£¤Ö¤Á¤«¤Þ¤½¤¦¡ª¡×¤ÈµÈÀî¡£µÒÀÊ¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤Ö¤·¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖPRETTY DOLL¡×¤Ç¤ÏÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²Î¤È±éÁÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¤¿¡£¡ÖCRASH COMPLEXION¡×¤Ç¤ÏÊÑ¸¸¼«ºß¤Î²Î¤È±éÁÕ¤òÅ¸³«¡£¥Ð¥ó¥É¤Î½¸ÃæÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±éÁÕ¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌ« ²í»Ë¡ÊD¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô ¥¨¥È¥¦¡ÊPer¡Ë¡¢°æ¾åÉÙÍº¡ÊB¡Ë¡¢±üÌî¿¿ºÈ¡ÊKey¡Ë¡¢´ß Íø»ê¡ÊProgramming¡Ë¤Î5¿Í¡£µÈÀî¤ÈÉÛÂÞ¤Î¿®Íê¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÃ£¤¬·ë½¸¤·¤¿¡£¡ÖÏ©ÃÏÎ¢¤ÎVENUS¡×¤Ç¤ÏµÈÀî¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°V¡¢ÉÛÂÞ¤¬¥¼¥Þ¥Æ¥£¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£µÈÀî¤ÈÉÛÂÞ¤¬ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤â°ì½ï¤ËÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¿Í¤Ë¤·¤«À¸¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²Ð²Ö¤Ï¼Â¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤À¡£µÈÀî¤ÈÉÛÂÞ¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤â¡È¤³¤ì¤¾COMPLEX¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥í¡¼¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡ª
º£Æü¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÈïºÒÃÏ¤Ø¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ìó5Ëü¿Í¤ÎÆ±»ÖÃ£¤¬¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ°ì¿´¡£º£Æü¤Ï¿´¤âÂÎ¤â°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì¿´Æ±ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤ÎÉÛÂÞ¤«¤é¤ÎMC¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖLOVE CHARADE¡×¤Ç¤ÏÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤È¥Ö¥é¥¤¥È¤Ê¶Á¤¤Î¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÇÉÛÂÞ¤¬Î¾¼ê¤òÆ¬¤Î¾å¤Ë¾å¤²¤Æ¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÀî¤â¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£´ÑµÒ¤¬¤È¤â¤Ë²Î¤¤¡¢¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤ÎÎø¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Î¤À¤¬¡¢²ñ¾ìÆâ¤¬Âç¤¤Ê°¦¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡È°ì¿´¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö2¿Í¤ÎAnother Twilight¡×¡ÖMODERN VISION¡×¡ÖDRAGON CRIME¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÏÁ°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¤Û¤Ü¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬2Ëç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬COMPLEX¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÅ¬²ò¡¢ºÇ¶¯¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ÊÌÜ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î¸ø±é¤ÎºÆ¸½¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²áµî¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤ÎÈà¤é¤¬ºÇ¿·¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥¿¥Õ¤µ¤È²û¤Î¿¼¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡ÖMODERN VISION¡×¡¢¿¼¤¤±¢±Æ¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖBLUE¡×¡¢ÉÛÂÞ¤¬W¥Í¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡ÖCRY FOR LOVE¡×¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎË¤«¤µ¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¡ÖHALF MOON¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÛÂÞ¤¬½ö¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¡ÖROMANTICA¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È±éÁÕ¤¬Æþ¤ë¹½À®¡£¸åÈ¾¤Ï¡ÖPROPAGANDA¡×¡ÖIMAGINE HEROES¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖGOOD SAVAGE¡×¤Ç¤âµÈÀî¤ÈÉÛÂÞ¤ÎÇòÇ®¤Î¥®¥¿¡¼¥Ð¥È¥ë¤¬¼Â¸½¡£¡ÖÎø¤ò¤È¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£5Ëü¿Í¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ÏÁÔ´Ñ¤À¡£µÈÀî¤¬²Î»ì¤Î°ìÉô¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌë¤À¤¼¡×¤È²Î¤¦¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¡£ËÜÊÔ¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖMAJESTIC BABY¡×¤À¡£¡ã¤ªÁ°¤È°ì½ï¤Ê¤é¡ä¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö¤ªÁ°¤È°ì½ï¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¡ª¡×¤ÈµÈÀî¤¬¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¤È¡¢»¿Æ±¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÍº¶«¤Ó¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢µÈÀî¤¬¥·¥ó¥Ð¥ë¥¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£²¿ÅÙ¤«¼ºÇÔ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤ë¤È¡¢ÉÛÂÞ¤¬Î¾¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö1990¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£LED¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¡Ö1990¡×¤Î¿ô»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£COMPLEX¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿1989Ç¯¤«¤é1990Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉÊø²õ¡¢Å·°ÂÌç»ö·ï¡¢ÅìÀ¾¥É¥¤¥ÄÅý°ì¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤Ï2024Ç¯¤Îº£¤âÍ¸ú¤À¤í¤¦¡£2024Ç¯¤Î¡Ö1990¡×¤Ï¡È°¦¤ÈÍ¦µ¤¤È´õË¾¤Î²Î¡É¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ê²ÎÀ¼¤È¥®¥¿¡¼¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£´ÑµÒ¤â¡Ö¥é¥é¥é¡×¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤Ê¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¤·¡¢¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡Ö2024¡×¤Î¿ô»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖRAMBLING MAN¡×¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤¢¤Õ¤ì¤ë±éÁÕ¤«¤é¤Ï¡¢Èà¤é¤¬º£¤âÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë»þ¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢ÉÛÂÞ¤Î¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Îº¢20Âå¤À¤Ã¤¿µÈÀî¤Ï58ºÐ¡¢¥ª¥ì¤Ï62ºÐ¤À¤¼¡£¤Ç¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¿´¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¤ó¤À¤¼¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÖCLOCKWORK RUNNERS¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£»þ·×¤Î¹ï¤à¥ê¥º¥à¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥ê¥Õ¤Þ¤Ç¡¢ÉÛÂÞ¤Î¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤ÏÊÑ¸¸¼«ºß¤À¡£µÈÀî¤Î²ÎÀ¼¤Ïº¤Æñ¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¶Á¤¤¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡ÖAFTER THE RAIN ¡×¡£¤³¤³¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ã±«¾å¤¬¤ê¤Î³¹¡ä¤È¤Ï´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£´ÑµÒ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¥é¥¤¥È¤òÅô¤·¤ÆÍÉ¤é¤¹¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌë¶õ¤Ë¤Þ¤¿¤¿¤¯À±¤Îµ±¤¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢24¶Ê¡¢2»þ´ÖÈ¾¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÏÇ»Ì©¤Ê°ìÂÎ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¿´¡×¤ò·Ç¤²¤¿¸ø±é¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡È°ìÂÎ´¶¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È°ì¿´´¶¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´¶¾ð¤ä°Õ»Ö¤Þ¤Ç¤â¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢µÈÀî¤ÈÉÛÂÞ¤À¤±¤¬¡ÈÍ»¹ç¡É¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Æó¿Í¤È¥Ð¥ó¥É¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´ÑµÒ¤Î»×¤¤¤ò·ë½¸¤¹¤ë2Æü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
2ÆüÌÜ¤Î½ª±é¸å¤ËµÈÀî¤«¤é¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Î¤«¤á¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬ÆÏ¤±¤Ë¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ°ì¿´¡×¤Î´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¥¨¡¼¥ë¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈïºÒÃÏ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹Ã«ÀîÀ¿¡Ë¡ÎCOMPLEX¡ÏVo.µÈÀî¹¸»Ê
Gt.ÉÛÂÞÆÒÂÙ
¡ÎBACK BAND¡ÏPer.¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô ¥¨¥È¥¦
Dr.Ì« ²í»Ë
Ba.°æ¾å ÉÙÍº
Key.±üÌî ¿¿ºÈ
MP.´ß Íø»ê¡ÚSET LIST¡Û1.BE MY BABY 2.PRETTY DOLL 3.CRASH COMPLEXION 4.NO MORE LIES 5.Ï©ÃÏÎ¢¤ÎVENUS 6.LOVE CHARADE 7.2¿Í¤ÎAnother Twilight 8.MODERN VISION 9.¤½¤ó¤Ê·¯¤Ï¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤ 10.BLUE 11.Can't Stop The Silence 12.CRY FOR LOVE 13.DRAGON CRIME14.HALF MOON15.ROMANTICA16.PROPAGANDA 17.IMAGINE HEROES 18.GOOD SAVAGE 19.Îø¤ò¤È¤á¤Ê¤¤¤Ç 20.MAJESTIC BABY¡ÚENCORE¡Û21.199022.RAMBLING MAN¡ÚW-ENCORE¡Û23.CLOCK WORK RUNNERS 24.AFTER THE RAIN