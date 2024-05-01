¿å¸¶°ìÊ¿£¶£²²¯±ß¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼»á£±£²²¯±ß¡ÄÆ²¡¹¤ÎÉé¤±¤Ã¤×¤ê¤Ë¾×·â¡¡¥Þ¥Í¥í¥óµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤Ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÀìÂ°ÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬°ãË¡Á÷¶â¤·¤¿¥«¥Í¤¬¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Î¥Æ¥£¥·¥ã¡¦¥È¥ó¥×¥½¥óµ¼Ô¤¬£´·î£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µ·î£±Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¿ôÉ´Ëü¥É¥ë¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥«¥¸¥Î·ÐÍ³¤ÇÆ¹¸µ¤ËÎ®½Ð¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¥à¤ò²òÀâ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éàÆ¹¸µá¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤Ë°ãË¡Á÷¶â¤·¤¿£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£¸£µ£°Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥«¥¸¥Î¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤¿¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤Ï¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥«¥¸¥Î¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¤ÎÁ÷¶â¤Î°ìÉô¤ò¥«¥¸¥Î¤ËÎ®ÍÑ¡£¸ýºÂ¤Î¥«¥Í¤ò¥Á¥Ã¥×¤ËÂØ¤¨¡¢¥«¥¸¥Î¤Ç¾¡¤Ã¤¿Ê¬¤ò¸½¶â²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¼ê¸ý¤¬¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤ËÅö¤¿¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Åö¶É¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤â¤Þ¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎºÍÇ½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡££Å£Ó£Ð£Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤Ï£²£°£²£²Ç¯£¶·î¤«¤é£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¥«¥¸¥Î¤Ç£·£¹£°Ëü¥É¥ë¡Ê£±£²²¯£´£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±»á¤Ï£²£³Ç¯£±£°·î£µÆü¤ËÏ¢Ë®Åö¶É¤«¤é²ÈÂðÁÜºº¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡ÖÁ´ÊÆ¤Î¥«¥¸¥Î¤«¤é½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂçÃ«¤«¤é£±£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤òº¾¼è¤·¤¿¶ä¹Ôº¾µ½ÍÆµ¿¤Ç·º»öÁÊÄÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó£²Ç¯´Ö¤Ç£±²¯£´£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£±£¸²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¾¡¤Á¡¢£±²¯£¸£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¸£°²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡ËÉé¤±¤¿¡£º¹¤·°ú¤¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹£¶£²²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉé¤±¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¡×¡ÖºÍÇ½¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ü¥¦¥ä¡¼¤â°ÍÂ¸¾É¡×¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£