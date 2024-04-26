ÆÊÌÚ£²°äÂÎ»ö·ï¡¡Èï³²¼ÔÉ×ÉØ¤Ï¶õ¤²È¤Ç¼Â¹ÔÌò¤ÈÀÜ¿¨¤«
¡¡ÆÊÌÚ¡¦Æá¿ÜÄ®¤Î²ÏÀîÉß¤Ç£±£¶Æü¤Ë¾Æ¤±¤¿É×ÉØ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»àÂÎÂ»²õ¤Î¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë£²¿ÍÁÈ¤¬»¦³²¤â¼Â¹Ô¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡££±£¶ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÉ×ÉØ¤È¼Â¹ÔÌò¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅìµþÅÔÆâ¤Î¶õ¤²È¤«¤é·ìº¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Ç°û¿©Å¹¤ò£±£´Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÊõÅçÎ¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê£µ£µ¡Ë¤È¡¢ºÊ¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡¢£±£µÆüÌë¡¢ÃÎ¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç°ÜÆ°¡£¸á¸å£±£±»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤ÇÃÎ¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»àÂÎÂ»²õÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ê¿»³°½·ýÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£±£µÆüÌë¡¢¼«¿È¤Î¼Ö¤ÇË¬¤ì¤¿ÉÊÀî¶èÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç£²¿ÍÁÈ¤È¹çÎ®¡££²¿ÍÁÈ¤¬¤½¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¸á¸å£±£±»þÈ¾¤´¤í¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²¿ÍÁÈ¤ÈÊõÅç¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï£±£¶Æü¸áÁ°£°»þ¤´¤í¤Ë¶õ¤²È¤ÇÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¿»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤é¤º¡¢£²¿ÍÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ô²ó°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÌ¾¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¡£Ê¿»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢à·»µ®Ê¬á¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢»ö·ï¿ôÆüÁ°¤Ë¼Ö¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤ÈÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢£²¿ÍÁÈ¤Î²ñÏÃ¤òËµ¤é¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö°äÂÎ¤ò±ó¤¯¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¬»àÂÎ°ä´þ¡¦Â»²õ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï»¦³²¤Þ¤Ç£²¿ÍÁÈ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸µ·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶õ¤²È¤ÇÉ×ÉØ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿£²¿ÍÁÈ¤¬Ë½¹Ô¤Ç¶¼¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë·ë²ÌÅª¤ËÉ×ÉØ¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÇ½é¤«¤é»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡»àÂÎ¤ò¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²ÏÀîÉß¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤º¤µ¤ó¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»ö¾ð¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢£²¿ÍÁÈ¤Ï»¦¤·¤òÀÁ¤±Éé¤¦ÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤Ï¾åÌî³¦¤ï¤¤¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¼ê¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢°ÍÍê»¦¿Í¤Ê¤é¤Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢°ÍÍê¼ç¤Þ¤Ç¤¿¤É¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£»àÂÎ¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â³¤³°¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ»àÂÎ¤Î½èÍý¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¸«¤»¤·¤á¤Î¤¿¤á¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£