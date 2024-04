自身の22歳の誕生日ケーキをオンラインで注文した女性は今月初め、完成品を見て呆然とした。ケーキはいたってシンプルなもので、女性はイメージ写真とともに、ケーキ表面に入れる文字について「小さく、筆記体で、ケーキの真ん中に」とお願いしていたというのだが…。スタッフの“勘違い”が招いた爆笑ケーキの話題を、米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。米イリノイ州バートレットに住むペイトン・チマックさん(Peyton Chimack、22)は今月初め、自分の誕生日ケーキをオンラインで注文した。

利用したのは世界最大規模のスーパーマーケットチェーン「ウォルマート」のベーカリーで、あらかじめ「こうして欲しい」というケーキのイメージ写真を送り、メールで次のようにリクエストした。「ケーキの表面には"Aries Baby(牡羊座の赤ちゃん)"と書いて欲しい。文字は小さく(small)、筆記体(cursive)で、ケーキの真ん中(middle of cake)に。」ちなみにペイトンさんがベーカリーに送ったケーキのイメージ写真は、白のフロスティングに黒で文字入れがしてあるシンプルなもので、表面の真ん中に「thirty(30)」と書かれていた。しかしながら、完成品の文字は想像していたものとは違ったようで、ペイトンさんはTikTokに2つのケーキの写真を投稿し、「開いた口が塞がらなかった」と感想を綴った。それというのもケーキの表面には「Aries Baby」の言葉の後に、カッコでくくられた次のような文字が所狭しと並んでいたのであった。「小さく、筆記体で、ケーキの真ん中に(small cursive middle of cake)。」ペイトンさんはTikTokに、自身の複雑な心境を反映したような男性の笑い声と「ノーノーノー」という音声を入れており、こんな言葉を添えていた。「ウォルマート。いったいこれはなんなの!」「ケーキの表面に"指示"は書かないものよ。」幸いなことにペイトンさんは、ウォルマートの駐車場でケーキの箱を開けたため、そのまま店に戻って文字を修正してもらったそうだ。そして最初の投稿から数日後には「Aries Baby」とだけ書かれた修正後のケーキの写真を投稿し、「文字は小さくないし、筆記体でもないけど、スタッフはできるだけのことをしてくれたわ」と述べていた。なおペイトンさんの最初の投稿は、再生回数が67万回を超えており、次のようなコメントが寄せられた。「大爆笑。修正してもらわずにそのまま受け取ればよかったのに。忘れられない誕生日パーティーになったはず。」「オーマイガー。笑いが止まらない。」「ケーキ一面の文字! これは大胆すぎる。」「ウォルマートのケーキはコストパフォーマンスがいいと思うよ。最近のケーキは本当に高いからね。」「ウォルマートのスタッフは最低賃金で働き、英語も話せなかったりするからね。値段相応だよ。」「ケーキをデコレーションするスタッフはきっと、英語が読めなかったに違いない。だから指示された文字をそのままコピーしたのさ。」「私がウォルマートを利用した時は、おめでとう(Congratulations)のスペルが間違っていて、Congradulationsになっていた。」「次はもう少し奮発して、違うベーカリーを利用すべきだね。」実はペイトンさん、「スタッフは英語を話すことができた」とコメント欄で明かしており、テックインサイト編集部では「肝心のケーキの味」や「再度、ウォルマートを利用するか」といった質問をペイトンさんに投げかけている。同様の勘違いは昨年にも起きており、会員制倉庫型店「コストコ」に「赤で縁取りだけして!」と特別注文したケーキの写真が、掲示板型ソーシャルニュースサイト『Reddit』に投稿されて注目を集めていた。