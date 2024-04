メーガン妃の新ブランド「アメリカン・リビエラ・オーチャード」が、妃の友人やインフルエンサーを含む50人にブランド初の商品を贈ったことが明らかになった。妃の友人は、それぞれのInstagramでブランドから受け取ったイチゴジャムの瓶を披露し、「とても気に入った」「あなたのジャムが大好きよ」などと感謝の言葉を伝えた。瓶にはブランドのロゴ入りのラベルが貼られ、蓋には白い布とリボンが結ばれている。

メーガン妃は今年3月、新たなライフスタイルブランド「アメリカン・リビエラ・オーチャード(American Riviera Orchard)」のローンチを発表した。当時、新設されたブランドの公式ウェブサイト「americanriviera.com」では、電子メールを登録してウェイティングリストに参加できるのみで、登録者には「アメリカン・リビエラ・オーチャードからの商品と在庫情報、最新情報をいち早くお知らせします」とメッセージが届いていた。同時にブランドの公式Instagram「@americanrivieraorchard」も開設され、ストーリーでは、ヘンリー王子一家が住むモンテシートの自宅で撮影されたメーガン妃の姿を公開していた。米メディア『Page Six』が入手した商標出願書類によると、メーガン妃の新ブランドはゼリーやジャム、スプレッドなどの食用スイーツや食器類など幅広い家庭用品を販売する予定だという。そんな「アメリカン・リビエラ・オーチャード」が、メーガン妃の友人やインフルエンサーを含む50人にブランド初の商品となる瓶入りのイチゴジャムを贈ったことが明らかになった。メーガン妃と交流のある友人達がそれぞれのInstagramストーリーで、ブランドから受け取ったイチゴジャムの瓶を披露している。まずは、「パラマウント・ピクチャーズ」の社長ブライアン・ロビンス氏の妻でファッションデザイナーのトレイシー・ロビンスさんの投稿だ。ヘンリー王子夫妻はロビンス氏夫妻の友人で、1月にはパラマウント・ピクチャーズが配給するボブ・マーリーの伝記映画『ボブ・マーリー:ONE LOVE』のジャマイカ・プレミア上映会に招待された。トレイシーさんが現地時間15日に公開した写真では、ジャムの瓶にブランドのロゴと「モンテシート」の文字、「17 of 50」と数字の部分が手書きしたラベルが貼られている。蓋の上には白い布が被され、リボンが結ばれている。写真の下には「朝食もランチもディナーも、少しだけ甘くなったわ」と言葉が添えられた。そして次には、丸い容器に数個のレモンとイチゴジャムの瓶が並ぶ写真に「美味しいバスケットをありがとう! 私はこのジャムが本当に気に入ったから、誰かとシェアするかどうか分からないわ。ありがとう、M」と感謝の言葉を添えた。さらに同日、アルゼンチンの世界的ポロ選手ナチョ・フィゲラスの妻デルフィナ・ブラキエさんも自身のInstagramストーリーで、ブランドから受け取ったイチゴジャムの瓶を披露した。ヘンリー王子はナチョ選手と長年の友人で、先日には米フロリダ州で開催されたポロのチャリティ試合で対戦した。メーガン妃とデルフィナさんも同行し、イベントでは4人が交流する姿が目撃された。デルフィナさんは受け取ったイチゴジャムの瓶を持つ写真を投稿し、「イチゴジャムは私を幸せにしてくれる。そして、あなたのジャムが大好きよ」と記した。別の画像では、イチゴジャムを塗ったトーストの隣に、スライスしたイチゴを並べた様子を披露した。メーガン妃は女優として活動していた頃、ライフスタイルブログ「The Tig」を運営していたが、2017年4月に閉鎖した。ブログは、彼女のファッションや旅行、美容のヒントを紹介するもので、レシピやインスピレーションを与える女性達へのインタビューも掲載していた。画像は『Misan Harriman Instagram「Lemonada Media Announces New Partnership with Meghan, The Duchess of Sussex.」』『Tracy Robbins Instagram「One Love Premiere in Kingston, Jamaica!」』『Delfina Blaquier Instagram「For me, life’s true joy lies in creating moments that make us happy」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)