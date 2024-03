外部のサーバーに接続せずともデバイス上でローカルに生成AIを動作させることができる「オンデバイスAI」を搭載した「Snapdragon 7+ Gen 3」が2024年3月21日に発表されました。すでにGoogleのGemini NanoやMetaのLlama 2などをサポートしています。Qualcomm Champions the Most Powerful Snapdragon 7 Series Yet, Snapdragon 7+ Gen 3, Featuring Exceptional On-Device AI Capabilities | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2024/03/qualcomm-champions-the-most-powerful-snapdragon-7-series-yet--snQualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 brings on-device AI and Wi-Fi 7https://9to5google.com/2024/03/21/qualcomm-snapdragon-7-gen-3/Snapdragon 7+ Gen 3は7nmプロセスで製造されたQualcommのSoCで、最大クロック周波数2.8GHzのPrime Cortex-X4が1個、最大2.6GHzのPコアが4個、最大1.9GHzのEコアを3個備えています。同モデルは2023年3月に発表された「Snapdragon 7+ Gen 2」の後継版という位置づけで、CPU性能は15%、GPU性能は45%向上しています。2023年11月に登場した「Snapdragon 7 Gen 3」からも性能が向上しており、Snapdragon 7シリーズでは初めて初めてWi-Fi 7に対応し、5GHzと6GHzの両方を同時に利用して遅延と干渉を抑える「High Band Simultaneous(HBS)」マルチリンクもサポートしました。さらにデバイス上で生成AIを処理するオンデバイスAI機能も導入しており、Snapdragon 7+ Gen 3を搭載したスマートフォンなどから直接、Llama 2やGemini Nano、Baichuan-7Bなどの大規模言語モデルを利用できます。また、モバイルデバイス上のゲーム性能を向上する「Snapdragon Elite Gaming」の機能を搭載し、ゲームエフェクトを強化したり、ゲームコンテンツをデスクトップレベルのビジュアルにアップスケーリングしたりすることが可能になるとのことです。また、電力の消費を抑えながらフレームレートを2倍にする「Adreno Frame Motion Engine 2」もサポートされています。Snapdragon 7+ Gen 3はOnePlusやrealme、SHARPなどの主要OEMメーカーによって採用され、今後数カ月のうちに商用デバイスが発表される予定です。OnePlusのルイス・リー社長は「OnePlusが、画期的なSnapdragon 7+ Gen 3を採用する最初のブランドの1つになれることをうれしく思います。この強力なプラットフォームにより、お客様に卓越したオンデバイス・インテリジェンスやゲーム体験、写真機能などをお届けできます。私たちはイノベーションの限界に挑戦し続け、ユーザーの皆様に素晴らしい体験をお届けします」と述べました。