Çú¾ÐÌäÂê¡¡Ê¸½ÕË¤¤Ë°ÛÎã¤Î¤ª´ê¤¤¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ç£±²ó¡¢ÅÏÉô¤Îµ»ö¤ò¶´¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡á£µ£¸¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡á£µ£¹¡Ë¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»öÌ³½ê¼çºÅ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ëè²ó¡¢¿·¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ëÇú¾Ð¤¬¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤Ê¤Î¥Í¥¿¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î½÷ÀÌäÂêÊóÆ»¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ëàÊ¸½ÕË¤á¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤¬¡Öº£Ç¯¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤íµ¯¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡¢Ê¸½Õ¤ÎÆÉ¤ß²á¤®¤ÇÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¿Í¤Î»ö¤À¤«¤é¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤È¥Í¥¿¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤â¡ÖËè½µ¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç¡¢Ê¸½Õ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡££±²ó¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢ÅÏÉô¤Îµ»ö¤ò¶´¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¤ò¥¤¥¸¤ë¡£ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÅÏÉô¤Îµ»ö¤Ç¡Ë¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÏÉô¤Î¶õµ¤ÆÉ¤ó¤Ç²¿¤«¡ÊÉÔ¾Í»ö¡Ë¤ä¤ì¤è¡ª¡×¤ÈÆÇ¥¬¥¹Ê®¼Í¤À¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅÏÉô¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤³¤í¤¬²û¤«¤·¤¤¡£ÅÏÉô¤Îµ»ö¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¤ä¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤âÂçÇú¾Ð¡£ÅÄÃæ¤¬¡ÖÅÏÉô¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤â¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÊ¸½ÕË¤¤Î¹¶·âÎÏ¤¬¡Ë¤¹¤´¤¤¡£¡ÊËÌÄ«Á¯¤Î¡Ë¶âÀµ²¸¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡£¡Ê¥í¥·¥¢¤Î¡Ë¥×¡¼¥Á¥ó¤âÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¤½¤Îà°ÒÎÏá¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£