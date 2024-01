米ミズーリ州の公立高校で今月10日、女子生徒が65歳の女性教師に暴行を加える事件が発生し、当時の動画がSNSで拡散して物議を醸している。女子生徒は、なぜ教師を叩きのめしたのか。米ニュースメディア『ABC News 4』などが伝えた。【この記事の動画を見る】ミズーリ州セントルイスのノルマンディ高校で10日、科学教師シェリル・ロジャースさん(Sheryl Rogers、65)が女子生徒に襲われて怪我をした。

事の発端は、女子生徒が廊下に設置されたロッカーの中のバッグから薬を取り出そうとしたところ、その行為を不審に思ったシェリルさんが「待ちなさい」と止めたことだという。薬は抗てんかん薬だったが、女子生徒はシェリルさんを押して襲いかかった。暴行の様子を捉えた動画では、廊下で仰向けになった女子生徒が、四つ這いになったシェリルさんの髪を掴んでキックしたり、脚で羽交い絞めにして何度も頭を叩いているのが見て取れる。周りでは悲鳴が上がっており、しばらくすると生徒数人が女子生徒をシェリルさんから引き離すが、興奮したシェリルさんは身体を起こすと女子生徒に向かっていく。ところがシェリルさんは、別の生徒に阻止されて突き飛ばされ、男性教師がやって来て「ストップ! ストップ!」と叫んで間に入る。そうしてやっと、女子生徒はその場から連れ去られたが、画面が変わると今度は、後ろ手に縛られ(手錠をかけられていたとするメディアも)廊下に横たわっているのが分かる。米ニュースメディア『New York Post』によると、女子生徒は騒動の後、てんかん発作を起こしたそうで、そばにいた人物が横向けにして窒息しないように気道を確保していたという。一方でシェリルさんは病院に搬送され、現地時間13日の時点でも入院中で、パートナーのグレッグ・スタントンさん(Greg Stanton)は「今も怪我が回復しきっていない」と明かし、このように述べていた。「彼女は酷く殴られ、話すこともままならない。また、自分がなぜ襲われたのかも分かっておらず、泣いていたよ。」なお、てんかん発作を起こした女子生徒がその後、病院に搬送されたかどうかは不明だが、シェリルさんとグレッグさんは少年事件として女子生徒を刑事告発することを考えているという。また、学校側は当局の捜査への協力を約束し、事件が起きた背景について内部調査を開始したことを公表している。ちなみに、この動画をXに投稿したコリン・ラグさん(Collin Rugg)は「我々の学校制度は乱れている」とコメント。ほかにも次のような声が寄せられた。「女子生徒は薬を取りに来たのに、教師はそれを許さなかったの? それともその事実を知らなかったの? 女子生徒は発作が起きそうでストレス下に晒されていたのでは? 防げた事件だと思う。」「女子生徒はてんかんの薬を取りに来たことをきちんと教師に伝えるべきだった。コミュニケーションを取らずに暴力で解決しようとするなんて間違っている。」「両親こそ、てんかん発作について学校に知らせておくべきだ。」「いや、薬については学校側が把握しておくべきこと。私たちの地区では必ず、医師の署名入りの書類の提出を求められる。それがなぜできていなかったのか?」「ロッカーに薬を入れておくこと自体、間違っている。薬は看護師がいる保健室で保管すべき。」 アメリカ の公立高校はここまで落ちたか…。ショックだ。」「アメリカの学校教師が足らない理由がよく分かる。」「なぜ2人のけんかをすぐに止めずに、撮影している人がたくさんいるのか…。」「最悪だね。教師へのリスペクトが微塵も感じられない。」同様の事件は昨年2月にも起きており、米フロリダ州の17歳の男子生徒が教育アシスタント(教員補助員)に暴行を加え逮捕されていた。授業中にゲーム機「ニンテンドースイッチ」を取り上げられたことに逆上したという。画像は『ABC News 4 2024年1月13日付「Viral school hallway brawl hospitalizes 65-year-old teacher in Missouri, report says」(Photo: NHS)』『New York Post 2024年1月12日付「HS student faces charges after beating up teacher, 65, in viral video: cops」』『FOX 35 Orlando 2023年2月24日付「Video shows moment deputies say Florida teacher’s aide is knocked unconscious by student upset she took Switch」』『UNILAD 2023年11月16日付「Teen who beat teacher to death gets bloody nose as he’s sentenced to life」(Credit: Law and Crime Network)』『Baseball Fight Club 2022年3月30日付X「High school track race fight club」』『Alice Ham 2021年11月9日付Instagram「THIS… this right here makes me SICK to my stomach.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)