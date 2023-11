イタリア在住の75歳女性は、いつまでも実家に住み続ける40歳と42歳の息子を追い出すために裁判を起こした。息子2人は職に就いているものの、実家に生活費など入れず、家事なども手伝わずに甘えきっていた。息子たちのことを「寄生虫」と話す母親の訴えを聞いた裁判官は、息子2人に実家から出ていくように判決を下した。米ニュースメディア『CNN』などが報じている。

イタリア北部ロンバルディア州パヴィア市在住の75歳女性は、実家に居座り続ける40歳と42歳の息子たちにうんざりしていた。何度も家を出て自立するように促したが、2人は拒否して実家に住み続けていた。

息子たちは働いて稼ぎがあるにもかかわらず、家にお金を入れることすらしないという。さらに家事や料理も75歳の母親に任せ、少しも手伝おうとしなかった。終わりの見えないこの状況に我慢の限界に達した母親は、息子2人を相手取って訴訟を起こした。

地方裁判所「Tribunal of Pavia」で行われた裁判で、母親は息子2人を「寄生虫」と表現し、経済的な貢献もせず実家に住み続けている実情を訴えた。また、母親は自身の夫と別居しており、受け取っている年金はすべて食費などの生活費に充てていることも説明した。

一方で息子2人は弁護士を雇い、「イタリアにおいて、親は必要な限り子どもの面倒を見なければならないと法律で義務付けられている」という事実を踏まえ、実家からの立ち退きを不当だと主張した。

双方の意見を聞いたシモーナ・カタルビ裁判官(Simona Caterbi)は当初、親には扶養義務があるという現行の法律に基づき、息子2人の主張が正しく、実家に住み続ける根拠として十分だと考えていた。しかし、息子2人が40歳を超えていることから、「一定の年齢を超えた場合には、両親が限界を超えてまで扶養義務を継続するのはもはや正当ではない」という結論に至った。

シモーナ裁判官は10月24日の裁判で、「両親の意志に反して、家族の絆は大切というだけの理由で、両親が所有する家に成人した子どもが無条件で住み続ける権利を認める法律はない」と述べ、息子2人に12月18日までに実家を出ていくように判決を下した。

EU統計局「ユーロスタット(Eurostat)」の2022年のデータによると、イタリアでは30歳以上の約200万人が親と同居しているという。また、イタリアの国立統計局「Italian National Institute of Statistics(ISTAT)」は、平均26歳で実家を離れると報告している。親と同居する理由は様々だが、2023年8月のデータでイタリア全体の失業率は7.8%だったが、若年層に絞ると22.3%になるという。若年層が失業者の大半を占めているため、職がないことを理由に30歳で親と同居しているケースも珍しくない。

イタリアではもともと家族の結びつきが強く、結婚するまで親元で暮らすのが一般的である。同国の18〜34歳で両親と同居している割合は、1983年には49%だったが、2009年には58.6%、2020年には60.2%、2022年には67.6%と年々上昇し続けている。晩婚化や失業率の上昇など様々な要因により親と同居する人が増え、社会問題になっている。こうした背景から、イタリア語で“マモーニ(mammoni)”という30代以上になっても親元で生活する比較的高所得の独身男性を指す言葉や、両親と同居する独身男性を指して“大きな赤ちゃん”を意味する“バンボッチョーニ(bamboccioni)”という言葉も存在している。

