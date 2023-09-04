¾®³Ø¹»¤ÎÌç¤Ë72ºÐÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¡¡ÉßÃÏÆâ¤Î¼Ö£²Âæ¤Ë¤â¾×ÆÍ
°¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÌç¤Ë¡¢72ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾®³Ø¹»¤ÎÌç¤Ë72ºÐÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¡¡ÉßÃÏÆâ¤Î¼Ö£²Âæ¤Ë¤â¾×ÆÍ
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È4Æü¸áÁ°11»þÈ¾²á¤®¡¢¤¢¤Þ»ÔÌÚÅÄ¤Ë¤¢¤ë»ÔÎ©ÈþÏÂ¾®³Ø¹»¤ÎËÌÂ¦¤ÎÌç¤Ë¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à72ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ÏÌç¤òÆÍ¤ÇË¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÉßÃÏ¤ËÄä¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö2Âæ¤Ë¤â¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¾®³Ø¹»¤Ï¼ø¶ÈÃæ¤Ç¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬±¿Å¾Áàºî¤ò¸í¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£