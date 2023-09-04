±øÀ÷¿åÊüÎ®¸å¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡Ä´Ú¹ñ¡¦ºíÎÂÄÅ¿å»º»Ô¾ì¤ÎÇä¾å¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ£´£¸¡óÁý²Ã
ÆüËÜÊ¡ÅçÂè£±¸¶È¯¤Î±øÀ÷¿å¡Ê½èÍý¿å¡ËÊüÎ®¸å¡¢¥½¥¦¥ëºíÎÂÄÅ¡Ê¥Î¥ê¥ã¥ó¥¸¥ó¡Ë¿å»º»Ô¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥«¡¼¥ÉÇä¾å¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÁ°½µ¤è¤ê£´£¸¡ó¤Û¤ÉÁý¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
£´Æü¡¢¹ñÆâÂç¼ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬±øÀ÷¿å¤ÎÊüÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Àè·î£²£´Æü¤«¤é£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Î¼«¼Ò¸ÜµÒ¤Î¥«¡¼¥É»ÈÍÑ¶â³Û¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤¬ºíÎÂÄÅ¿å»º»Ô¾ì¤Ç»È¤Ã¤¿¶â³Û¤ÏÁ°½µ¡Ê£±£·Æü¡Á£²£³Æü¡Ë¤è¤ê£´£¸¡¥£¶¡óÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Æ±´ü´Ö¤ÎÍøÍÑ²ñ°÷¿ô¤ÏÁ°½µ¤è¤ê£³£´¡¥£µ¡óÁý¤¨¡¢Çä¾å·ï¿ô¤Ï£³£¹¡¥£·¡óÁý¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î°û¿©¶È¼ï¤ÎÃæ¤Ç»É¿È²°¡¢¼÷»ÊÀìÌçÅ¹¡¢ÏÂ¿©ÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¡Ö³¤»ºÊª¡×¤Î²¼°Ì¶È¼ï¤ÎÇä¾å¤ÏÀè·î£²£´Æü¤«¤é£³£°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°½µ¤è¤ê£±¡¥£²¡óÁý¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
±øÀ÷¿åÊüÎ®¤Ë¤è¤ê¿å»ºÊª¤Î¾ÃÈñ°à½Ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤í¾ÃÈñ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡£±øÀ÷¿å¤Î±Æ¶Á¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á¿©¤Ù¤¿¤ê¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬°ì»þÅª¤Ë¸½¤ì¤¿¤â¤Î¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£
¥«¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£¸·îËö¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¿å»ºÊª¾ÃÈñ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö±øÀ÷¿åÊüÎ®¤Ë¤è¤ëÀèÀ©Åª¤Ê¼ûÍ×¤Ê¤É¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÃ»´ü´ÖÇä¾å¤¬Â¿¤¯Áý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£