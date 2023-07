オーストラリアの海岸で、体長6フィート(約183センチ)の人魚のような姿をした死骸が発見された。多くの海水浴客は困惑したというが、発見者がSNSにその死骸の写真を投稿すると、ユーザーからは「人魚では?」「人間のものに見える」といった声や様々な動物の名前があがった。米ニュースメディア『Knewz』などが伝えている。

豪クイーンズランド州イーミュー・パーク在住のボビイ=リー・オーツさん(Bobbi-lee Oates)が今月5日、Facebookのグループページ「Marine Biology」に同州ケッペル・サンズのビーチで撮影した写真を投稿したところ、多くの人を驚かせた。

写真には砂浜の上に横たわった動物の死骸のようなものが捉えられており、ほとんど白骨化している。体長6フィート(約183センチ)の死骸は、下半身が魚のように見え、肋骨がむき出しになった上半身に人間の頭蓋骨のようなものが付いており、人魚を彷彿とさせるような姿をしていた。

ボビイ=リーさんは、投稿で「ケッペル・サンズのビーチで見つけたんだけど、これが何なのか誰か知っている人、または誰に聞いたらいいのか教えてくれるかしら?」と問いかけており、ユーザーからはこのような声が寄せられた。

「お嬢さん、あなたは人魚を見つけたんだよ。」

「人間のものに見えるよ。警察に連絡したほうがいい。」

「いや、正直なところこれは違う動物の骨格のパーツを組み合わせて作ったもので、誰かがいたずらで砂浜に埋めた可能性がある。」

他にも「アザラシ」「イルカ」「ジュゴンでは?」といった意見が届いたが、どれも確証が得られなかったようだ。

この写真を見た英ロンドン動物学会のロブ・ドーヴィル氏(Rob Deaville)は、次のように述べている。

「これは間違いなく小型のクジラ科のものに見えます。しかしながら私はこの地域に精通しておらず、そこに普段どんな種の生物がいるかよく知らないので、これ以上のことは言えません。」

一方でボビイ=リーさんは英ニュースメディア『The Daily Star』のインタビューに応じ、このように語った。

「それが何なのか未だに分かりません。誰かが答えをくれることを期待していましたが、寄せられた意見が全部違うため、あまり説得力がありませんでした。それに、私たちの住む地域について『よく知らない』と言われたら、なおさら納得できませんよね。」

今のところ、謎の死骸が何の生物のものか、あるいは人工物なのかも明らかになっていないが、ボビイ=リーさんは「ただ、これは現実的な物には見えませんでした」と話しており、彼女にはクジラやイルカなどの動物には見えなかったようだ。

画像は『Knewz 2023年7月13日付「Mystery Corpse Washed Up On Australian Beach. Now People Are Convinced Mermaids Are Real.」(By: MEGA)』『Bobbi-lee Oates 2023年7月5日付Facebook「We came across this on longbeach keppel sands qld」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)