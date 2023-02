2月24日に米ネバダ州ラスベガスのサムズ タウン ホテル&ギャンブリング ホールで、アメリカのプロレス団体「インパクト・レスリング」の「No Surrender」という興行が行われました。

ジョー・ヘンドリー選手とムース選手がデジタルメディア・チャンピオンの座を賭けて戦った試合で、セガのゲーム機「ドリームキャスト(ドリキャス、DC)」が凶器として使われたことがちょっとした話題となっています。

Joe Hendry Uses SEGA DREAMCAST in Dot Combat Match | No Surrender 2023 Highlights(YouTube)

https://youtu.be/BZGoYsVnR4M



その時の映像がこちらです。ドリキャスを凶器として使用したのはヘンドリー選手です。



https://twitter.com/joehendry/status/1629550921637302273

試合に勝利したヘンドリー選手のツイートです。凶器のドリキャスとチャンピオンベルトが写っています。

SNSにはプロレスファンやゲーマーから様々な声が集まっています。

・壊れてるドリキャスを使ったんだよね?

・インパクトの試合で一番面白かったよ

・凶器として使うのはやめてくれ

・ジョー・ヘンドリーがゲーマーだったとはね

・『ソニックアドベンチャー』とか『クレイジータクシー』とか

・ドリキャスを凶器で使うな

・ヘンドリーはセガサターンも持ってるのかな?

・最高のプロレス技

・シーマンを思い出す

・ドリキャスとか懐かしすぎる

・このドリキャスは欧州版?日本版?

・ムースがダメージくらったようには見えないけど

※画像:Twitterより引用

https://twitter.com/joehendry/status/1629550921637302273

(執筆者: 6PAC)