2022年9月15日に行なわれたオークションで、マイケル・ジョーダン選手のユニフォームが約14億円(およそ1,010万ドル)で落札されました。

試合で着用されたスポーツアイテムとして、落札過去最高額を更新。取引を担当したSotheby's社側が当初予想していた額のおよそ2倍の額での落札となりました。

A record-breaking day. Michael Jordan's iconic 1998 NBA Finals 'The Last Dance' jersey has sold for $10.1 million, setting records for a basketball jersey, any game-worn sports memorabilia, and most valuable #MichaelJordan item ever sold at auction. pic.twitter.com/7t8G98N5pW

- Sotheby's (@Sothebys) September 15, 2022