愛媛オレンジバイキングス副社長・中根弓佳氏が語る、サイボウズ流「クラブ経営戦略」の全貌

スポーツチームの職員や企業でスポーツ関連の業務に携わっている方などを対象に、その職へ就くまでの経緯や仕事に対する思い、そして学生時代に取り組…