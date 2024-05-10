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愛媛オレンジバイキングス副社長・中根弓佳氏が語る、サイボウズ流「クラブ経営戦略」の全貌
スポーツチームの職員や企業でスポーツ関連の業務に携わっている方などを対象に、その職へ就くまでの経緯や仕事に対する思い、そして学生時代に取り組…
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育成の最前線に立つ理由。サントリーサンバーズ大阪・松永理生、指導者としての哲学
バレーボール・SVリーグに所属するサントリーサンバーズ大阪（以下、サンバーズ）でアシスタントコーチを務める松永理生（まつなが・りお）さん。パナ…
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遠藤航・暁兄弟が取り組む『SEKAI NI WATARU プロジェクト』の実態。ジュニア年代に無償で海外留学を
サッカー日本代表・遠藤航選手が、被災地域や過疎地域などの子どもたちの成長をサポートする『SEKAI NI WATARUプロジェクト』を立ち上げました。https…
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セレッソ大阪の名物通訳・ガンジーさんが語る大阪の魅力「セレッソのおかげで、通訳を続けることができている」
セレッソ大阪でポルトガル語通訳を務め、“ガンジーさん”の愛称でも知られる白沢敬典（しらさわ・たかのり）通訳。Jリーグで20年以上にわたってポル…
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千葉ジェッツふなばし広報・三浦一世が語る、ファンを魅了する箱推し戦略のすべて
スポーツチームの職員や企業でスポーツ関連の業務に携わっている方などを対象に、その職へ就くまでの経緯や仕事に対する思い、そして学生時代に取り組…
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東京のIT企業・じげんは、なぜ京都で3x3チームを創設したのか？名門・洛南バスケ部と共に描く未来とは
東京都港区に本社を置くIT企業・株式会社じげんが運営する3x3（3人制バスケットボール）プロチーム『ZIGExN UPDATERS.EXE（じげんアップデーターズ）…
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Jリーグ参入を目指す福山シティFC 監督・小谷野拓夢が考える、指導者ライセンス制度の在り方
社会人中国リーグの福山シティFCで監督を務める小谷野拓夢さんは、茨城県の名門・鹿島学園で選手としてプレーした後、指導者を志して北陸大学へ進学。…
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6万枚の告知物配布、TikTok毎日更新...サンフレッチェ広島レジーナが示した「女子スポーツで2万人集客」の方程式
2025年3月8日、広島のエディオンピースウイング広島で開催されたWEリーグ戦で、サンフレッチェ広島レジーナが前代未聞の快挙を成し遂げた。「自由すぎ…
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「街と共に強くなる」地域に根差したクラブへ。学生スタッフが目指す一橋大学ア式蹴球部の改革
スポーツ推薦制度を持たない一橋大学。その中で、ア式蹴球部（サッカー部）は独自の取り組みで部の価値向上と競技力強化を目指しています。事業、強化…
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JFA×アディダスが創る日本サッカーの未来「サッカーと繋がる選択肢は、選手だけではない」
2024年12月14日、JFAとアディダスによる特別イベント「JFA アディダス U-12 DREAM ROAD キャンプ 2024」が初開催されました。JFA夢フィールドに集まっ…
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「世界へ羽ばたく選手を育てるために」平岡宏章が語る、清水エスパルスとグリコの特別な関係【PR】
清水エスパルスはクラブパートナーであるGlicoグループ協賛のもと、2014年よりU14チームを対象とした海外遠征『Glicoチャレンジツアー』を実施してい…
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レアル・マドリードとの対戦で見えた現実。清水エスパルス 反町康治GMが考える『Glicoチャレンジツアー』の価値【PR】
清水エスパルスはクラブパートナーであるGlicoグループ協賛のもと、2014年よりU14チームを対象とした海外遠征『Glicoチャレンジツアー』を実施してい…
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元サッカー日本代表・石川直宏ら豪華ゲストと共に学ぶ！『BuilDoor』が提供する組織づくりのヒント【PR】
株式会社Canvasが提供する組織・人の成長支援サービス『BuilDoor（ビルドア）』。VUCA（※）の時代の中でスポーツにおける さまざまなbuild upをヒン…
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元甲子園球児の高校教師がプロバスケチームの社長に。阿久澤毅が「ずっと大切にしているマイルール」
プレーヤーやマネージャー、経営者などスポーツ界で活躍している人々それぞれが持っているマイルールや座右の銘、こだわりなどを「5つ」紹介していた…
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まだ知られてないBリーグの裏側…教師から社長に転身した阿久澤毅の「ホンネとリアル」
実際にあったハプニングや、「こんなことスポーツ業界でしか経験できない！」というエピソードを赤裸々に語っていただく企画「スポーツ業界の本音とリ…
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【石丸伸二市長が語る行政×スポーツ】安芸高田市がサンフレッチェの支援に力を入れる理由
スポーツ業界に直接的には従事していない方々に、スポーツ産業の可能性や、他業界から見たスポーツ産業の特徴、業務でスポーツと関わる中で感じたこと…
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「日本人はチームワークが得意」は間違っている！？ビジネスマンがスポーツから学ぶべき、本当のチームづくり【PR】
【株式会社Canvas 郄橋勇紀×チームビルディングエキスパート 福富信也 対談】デジタルマーケティング事業を中心に展開する株式会社Canvasが、…
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正解のない時代にビジネスパーソンはスポーツから何を学べるか。福富信也さんから学ぶ、VUCA時代の組織づくり【PR】
デジタルマーケティングを軸とした事業を展開し、2024年3月よりスポーツビジネス事業を手掛ける株式会社Canvas。今回は、スポーツに社会課題を解決す…
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さすが衝撃的な秘訣だらけ…！SNSでも人気の田中パウロ淳一「ピッチ内外で大事にすること」5つ
プレーヤーやマネージャー、経営者などスポーツ界で活躍している人々それぞれが持っているマイルールや座右の銘、こだわりなどを「5つ」紹介していた…
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「俺、サッカーが下手なんやな…」田中パウロ淳一が忘れられない「中村憲剛の何気ない言葉」
アスリートが競技を始めてから現在までの人生を折れ線グラフで表現し、その浮き沈みを時系列に沿ってエピソードとともに語っていただく企画「アスリー…