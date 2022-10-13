¡Ö»¶Êâ¤Î»þ¤Î²¾ÉÂ¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¥è¥í¥è¥íÊâ¤¤äÂ¤¬ÄË¤½¤¦¤Ê¤Õ¤ê¡Ä»¶Êâ¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤ë¸¤¤Î¡ÈÌ¾±éµ»¡É¤Ë¶Ã¤¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Í¡Á¡×
¡Ö¤æ¤º¤µ¤ó¡Ä¡£»¶Êâ¤Î»þ¤Î²¾ÉÂ¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡£
¤Û¤ó¤È¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»ä1¿Í»¶Êâ¤Î»þ¤Ï
¡Ø¤æ¤º¤Ï¤â¤¦¤À¤á¤À¡Ä¡£Ä´»Ò°¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¡Ä¡£¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë
»ä¤Ï¤¹¤°¿®¤¸¤Á¤ã¤¦¤«¤éµ¢¤ë¤·¡¢¤ó¤Çµ¢¤Ã¤¿¤é¡Øµ¢¤ì¤¿¥ä¥Ã¥Û¡¼¡¼!!¡Ù¤Ã¤Æ²È¤ÇË½¤ìÍ·¤Ö¡Ä¡£¸¤¤Ï²¾ÉÂ»È¤¦¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¤¤¤¤Ê¤ê¥Ø¥½Å·¤Ç¿²¤¿¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¸¤¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
°¦¸¤¤¬²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤Æ»¶Êâ¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÃ²¤¡É¤ÎÅê¹Æ¤¬Twitter¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¡Ö¤æ¤º ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡×¤µ¤ó¡Ê@YUZU_golden¡Ë¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
»¶Êâ¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢²¾ÉÂ¤ò»È¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬Ž¥Ž¥Ž¥º£²ó¤Ï»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤½¤¦¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ó¤Þ¤È¤À¤Þ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÌ¾±éµ»¡É¤Ë¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Í¡Á¡ª¡ª¡×¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Í¡£À¨¤¤¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡ÖÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡¢Çº¤à¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¡£»¶Êâ¤Î¤È¤¤Ë¸«¤»¤ë¡È²¾ÉÂ¡É¤È¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡©¡¡Åê¹Æ¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡ÄºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Ö¤â¤¦Æ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¸¤
¡½¡½»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÌ¾±éµ»¡É¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ²È¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢Êâ¤ß¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Ø¤â¤¦Æ°¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿±³¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢¥è¥í¥è¥íÊâ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÂÎÄ´°¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»ä¤â»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡£¡Ø¤´¤á¤ó¡ª¤â¤¦µ¢¤í¤¦¡ª¡Ù¤ÈµÕ¤Ë²È¤ÎÊý¤ËÊâ¤½Ð¤¹¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¾Ð´é¤Ç¶î¤±Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ÎÃ¼¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¡ØÁá¤¯µ¢¤í¤¦¡ª¡Ù¤È²È¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¥è¥í¥è¥íÊâ¤¤ò¤·¤¿¤ê¡Ä»¶Êâ¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï»¶Êâ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡È²¾ÉÂ¡É¤ò»È¤¦¡©
¡Ö´ðËÜÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ç¡¢¤Û¤ÜËè²ó¡Ø¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¡Ù¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ä¤¬²áÅÙ¤Î¿´ÇÛÀ¤Ê¤Î¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤«ÂÎÄ´¤Î°¤¤¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä»ä¤¬°ì¿Í¤Ç»¶Êâ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤è¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¡¢»¶Êâ¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ä¤Ï¡Øº£²ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë°¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈËè²ó¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ª
¡½¡½¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¡¢Â¤òÄË¤½¤¦¤Ë°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£²¿²ó¤â¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥°¥°¥Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁ°Â¤ò¤Ò¤ç¤³¤Ò¤ç¤³¤È°ú¤¤º¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÊì¤ËÅÅÏÃ¤·¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÊì¤Î¸µ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄ·¤Í¤Ê¤é¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ·×²è¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡½¡½¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤½¤ó¤Ê¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡©
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤È¤Æ¤â±éµ»ÇÉ¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Éô²°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤Þ¤»¤è¤¦¤È»×¤¤¡Ø¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÙ¤â¤¦¤«¡©¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥Ø¥½Å·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¿²¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê30ÉÃ¤ÇÇú¿ç¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¿²¤¿¤Õ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î°¤¤ÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡Ø¤æ¤º¤Ï¿²¤Æ¤Þ¤¹¡£²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿²¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¤â¤¦ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
»¶Êâ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤Î°¤¤¤Õ¤ê¤äÂ¤¬ÄË¤¤¤Õ¤ê¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¿²¤¿¤Õ¤ê¤Þ¤Ç¡ª¡¡±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤Î¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤¬ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡©
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÅÏÊÕ À²»Ò¡Ë