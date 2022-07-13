【モデルプレス＝2022/07/13】7月13日に放送される、嵐の相葉雅紀と永島優美フジテレビアナウンサーが司会を務めるフジテレビ系『2022FNS歌謡祭 夏』（よる6時30分〜）のタイムテーブルが番組公式サイトにて解禁された。

【写真】NiziU、日向坂46、なにわ男子…タイムテーブル詳細はこちら

◆18時半〜

工藤静香×氣志團「喧嘩上等」「慟哭」THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」NiziU「CLAP CLAP」NEWS×Hey! Say! JUMP×Kis-My-Ft2×なにわ男子「weeeek」日向坂46「僕なんか」三浦大知×清塚信也「燦燦」

◆19時頃〜

伊藤沙莉「15の夜」ウタ（歌唱：Ado）「新時代」「私は最強」郷ひろみ×大洗高校マーチングバンド部「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」Tani Yuuki×RIEHATA「W/X/Y」氷川きよし「限界突破×サバイバー」Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」Hey! Say! JUMP×なにわ男子「ウィークエンダー」ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー「火がついたサイゴン」「命をあげよう」「世界が終わる夜のように」LE SSERAFIM「FEARLESS」

＜沖縄復帰50年企画＞

ISSA×満島真之介「花〜すべての人の心に花を〜」

桐谷健太×BEGIN「海の声」

玉城千春×知念里奈「未来へ」

夏川りみ×島袋寛子×BEGIN「涙そうそう」

BEGIN×夏川りみ×島袋寛子×桐谷健太×玉城千春×知念里奈「島人ぬ宝」

宮沢和史×三浦大知「島唄」

◆20時頃〜

井上芳雄×宮本笑里「少年時代」Kis-My-Ft2「Two as One」木梨憲武×宇崎竜童「サクセス」木村カエラ×ELAIZA「リルラリルハ」GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」TRF×日向坂46「survival dAnce 〜no no cry more〜」「BOY MEETS GIRL」TRF×THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CRAZY GONNA CRAZY」「EZ DO DANCE」20th Century「夢の島セレナーデ」徳永英明×松下洸平「壊れかけのRadio」Toshl×T.M.Revolution「夏の終りのハーモニー」「HOT LIMIT」なにわ男子「サチアレ」

◆21時頃〜

あいみょん「初恋が泣いている」ORANGE RANGE「Melody」ORANGE RANGE「ロコローション」SEKAI NO OWARI「Habit」DA PUMP「Feelin’ Good -It’s PARADISE-」「U.S.A.」20th Century×星屑スキャット「君だけに」NEWS「LOSER」MONGOL800「小さな恋のうた」MONGOL800×WANIMA「愛燦々」

今回は「ドキドキ・ワクワク」をテーマに、豪華アーティストたちの夢の共演と、夏を彩る特別企画を盛りだくさんでお届けする一夜限りの音楽の祭典となる。（modelpress編集部）

※時間ごと五十音順

※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり。

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