〈「玄関を開けると、両手にゴミを抱えた姉が立っていた」“医学部のエリート”が統合失調症に…“男ばかりの環境”にいた姉が打ち明けた悩みと“家族の反応”〉から続く統合失調症と思しき症状が現れてから25年間、精神科を受診できなかった姉。病気を認めず、南京錠をかけて姉を家に閉じ込めた両親。自身の家族にカメラを向けた藤野知明監督による映画『どうすればよかったか？』は、公開と同時に大きな反響を呼び、ドキュメン