¸ºÎÌ¸ú²Ì¤¤¤Þ¤À½Ð¤º¡Ä¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡ÖÄãÂÇÎ¨¡õ»°¿¶Áý¡×¤Î´íµ¡
¡¡»Ø´ø´±¤Î¿®Íê¤ÏÉÔÊÑ¤À¤¬¡Ä¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¸þ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡££±£³Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤Ï£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£²»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤ÏºÆ¤Ó£²³ä¤òÀÚ¤Ã¤Æ£±³ä£¸Ê¬£¸ÎÒ¤Ë¹ß²¼¡£¼éÈ÷¤Ç¤â£µ²ó¤Ë¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨Ê¿ËÞ¤Ê°ì¥´¥í¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀººÌ¤ò·ç¤¯¾ìÌÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»°¿¶¿ô¤Î·ãÁý¤À¡£À¶µÜ¤Ïº£µ¨¤Î½Ð¾ì£±£´»î¹ç¤Ç£³£¸ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢£±£³»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿Ä¾¶á£³»î¹ç¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â·×£·»°¿¶¤À¡£
¡¡À¶µÜ¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Î»ØÎá¤ÇÂç¸ºÎÌ¤ËÃå¼ê¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¸ºÎÌ¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïºòµ¨Æó·³¤Ç»Ä¤·¤¿£±£°£¶»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¡¢£±£±£³»°¿¶¤È¤¤¤¦¡ÖÄãÂÇÎ¨¡õ»°¿¶Áý¡×¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡À¶µÜ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤ÏÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤ÐÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ì¤Ð¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£¶²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£°¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é£´µåÌÜ¤ò¶¯¿¶¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÀ¶µÜ¤ÎÀÑ¶Ë»ÑÀª¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»Ø´ø´±¤â£´ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö²£°ìÀþ¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð³Ú¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Æ¯¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤â³Ú¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤Ã¤È¾¡Éé¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£Àë¸ÀÄÌ¤ê¤Ë²ÝÂê¹îÉþ¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£