犯罪組織リーダーの悲惨ないまここに一枚の写真がある。襟元のヨレた灰色のＴシャツとハーフパンツ、ビニールスリッパというみすぼらしい姿の男が、手のひらについた血を見つめている。丸印で囲まれた後頭部には熊にでも襲われたかのような大きな外傷があり、髪の毛ごとえぐられている。その姿に、かつてフィリピンの闇社会に君臨した男の面影はない。吉岡竜司（56）率いる『ＪＰドラゴン』は、フィリピンを拠点に詐欺や恐喝、飲食