今年の春、東京大学史料編纂所を定年退職した歴史研究者・本郷和人さんが、“第二の人生”を語りました。【画像】4月から愛知県豊明市の藤田医科大学の特命教授・リベラルアーツセンター長に就任。スーツは「今まで一着もなかったから、慌てて買った」◆◆◆YouTuberになる！私は何年も前から定年後のことを考えて、あれをやろう、これもやろうと、いろいろなプランを練っていました。今のところ、我が“第二の人生”におけ