¹âÌÚºÚÆá¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾ÅÝ¡ÖËÌµþ¤ÎÈá·à¡×¤ÎÎ¢¤Ëà¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Áá¤Èà¿·Àï½Ñá
¡¡ºÇ¸å¤ËàÍî¤È¤··êá¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤Î·è¾¡¡Ê£±£µÆü¡¢¹ñ²È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Û¡Ë¤Ç¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆüËÜ¤Ï¹âÌÚºÚÆá¡Ê£²£¹¡áÆüËÜÅÅ»º¥µ¥ó¥¥ç¡¼¡Ë¤¬ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾ÅÝ¡£¥«¥Ê¥À¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²Ï¢ÇÆÌÜÁ°¤Î¡ÖËÌµþ¤ÎÈá·à¡×¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¾×·â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÅ°ÄìÄÉÀ×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê·ëËö¤òÃ¯¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£²£·¡áÆüÂÎÂç¿¦¡Ë¡¢º´Æ£°½Çµ¡Ê£²£µ¡á£Á£Î£Á¡Ë¡¢¹âÌÚºÚ¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂâÎó¤ò·ÁÀ®¡£½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ë¥«¥Ê¥À¤ÎÌÔÄÉ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥é¥¹¥È£±¼þ¤ÇÁÔÀä¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹âÌÚºÚ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¹âÌÚºÚ¤Ïµã¤Êø¤ì¤¿¡£Ëå¤Î¹âÌÚÈþ¡¢º´Æ£¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ°Ö¤á¤¿¤¬¡¢ÎÞ¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡ÖÅ¾¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤òÀÕ¤á¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤â¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾×·âÅª¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼Èá·à¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡º´Æ£¤Î²¸»Õ¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤ÎÆþÂô¹§°ì»á¡Ê¸½¡¦¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÉô´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ËÜ¿Í¤¿¤Á¤âºÇ¸å¤ÎÈ¾¼þ¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¡¢¹âÌÚºÚÆáÁª¼ê¤¬Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÂÎÎÏ¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½¸ÃÄ¤Ç³ê¤ë¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö£³¿Í¤ÇÀèÆ¬¸òÂå¤¹¤ë·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ç³ê¤ë¤è¤ê¤âÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±ÂÎ¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆþÂô»á¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Î£²ËÜ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤òµá¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ÆþÂô»á¤â¡Ö¥«¡¼¥Ö¤Î»þ¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁª¼ê¤Ï¡ØÂ¤ËÍè¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Â¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇºÇ¸å¤Î£±¼þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ëå¤Î¹âÌÚÈþ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈºÇ½é¤ÎÊý¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»Ð¤ò¤«¤Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö£²¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ò³ê¤ëµ¡²ñ¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¾¤ÇÊä¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç³¤³°¤Ç¤Î¼ÂÀï¤Ï¤Ê¤·¡£¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤ÄÂ¾¹ñ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢åÌÌ©¤ÊàÁÈ¿¥ÎÏá¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÂÇÅÝÆüËÜ¤ËÇ³¤¨¤ë³¤³°¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ï¿·ÀïË¡¤òÂ³¡¹¤ÈÆ³Æþ¡£ÀèÆ¬¤Î¸òÂå²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°¤ÎÁª¼ê¤Î¿¬¤ò¼ê¤Ç²¡¤¹¡Ö¥×¥Ã¥·¥åÀï½Ñ¡×¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤â»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Þ¤¤¤È¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¹âÌÚºÚ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°¤Îº´Æ£¤ò²¡¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÀïÉÔÂ¤ÎÃæ¤Ç´º¹Ô¤·¤¿¿·Àï½Ñ¤¬¥¢¥À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡É½¾´Âæ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÌÚºÚ¤ÏÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£±£¹Æü¡Ë¡¢¹âÌÚÈþ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£±£·Æü¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¹âÌÚ»ÐËå¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°ú¤¤º¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¸ÞÎØ»Ë¤Ë»Ä¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖËÌµþ¤ÎÈá·à¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤òÎÈ¤ËÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£