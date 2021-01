(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

dTV「銀魂 THE SEMI-FINAL」特集

映像配信サービス「dTV」にて1月15日(金)より独占配信される「銀魂 THE SEMI-FINAL」。1月8日(金)公開の“侍の魂をかけた最後のバカ騒ぎ”を描いた映画『銀魂 THE FINAL』の前日譚を描く全2話構成で、映画の公開後に前日譚を配信するという“銀魂らしい”サプライズ!映画を観る前だろうが観た後だろうが、見ればより一層「銀魂」の世界を楽しめるdTV「銀魂 THE SEMI-FINAL」の魅力を紹介する(文/小宮駿貴)。

◇銀時が2年ぶりに江戸に舞い戻る!新八と神楽が再会し──

「銀魂」(原作:空知英秋)がアニメ化されて約15年。将軍暗殺篇・さらば真選組篇・烙陽決戦篇・銀ノ魂篇と、じわじわと本当の“最終回”への布石が打たれてきた。dTV「銀魂 THE SEMI-FINAL」の舞台は、宇宙中を巻き込んだ史上最悪の決戦から2年後の世界。1月15日(金)配信の万事屋篇「後先考えずに風呂敷を広げるものじゃない」では、平和を取り戻し去っていた銀時が素性を隠して2年ぶりに江戸に舞い戻る。銀時の行方も知らず一人万事屋の看板を継いでいた新八と、年齢を自在に操る秘技を身につけた神楽が再会し……。

◇ドタバタギャグ全開!「てめぇら2年間なにやってたんだぁぁぁ!」

江戸に戻った銀時は、この2年で成長した新八に出くわすも、謎の集団から急襲をうけてしまう。互いに背を預けながら共闘する2人の姿に胸が高鳴ること必至!だが、素性を隠すためとっさに仮面をかぶって"フンドシマスク"と名乗る銀時や、銀時をアニキと慕う囚人漫画家・鯱(シャチ)とのやりとりは、「銀魂」ならではのドタバタギャグが全開!「てめぇら2年間なにやってたんだぁぁぁ!」とツッコミたくなる展開が待っている。

一方、初代総理大臣の座に就いていた“ドナルド・ヅランプ”こと桂が急襲され……。さらには真選組の面々も登場し!?ここから始まる、1月20日(水)から配信される真選組篇「直前になって大事なことを決めるものじゃない」、1月8日(金)公開の映画『銀魂 THE FINAL』への展開に期待が高まる作品となっている。◇銀時たちが紡いできた“万の絆(よろずのいと)”、しかとその目ん玉に焼きつけよう!

「何も変わらない」居場所・仲間・絆を描き、人気を博してきた「銀魂」。万事屋の銀時・新八・神楽・定春、3人と一匹が紡いできた“万の絆(よろずのいと)”。バカ騒ぎしてきた銀時たちを観られるのは今回が最後!泣いても笑ってもこれが最後の「銀魂」の生き様、しかとその目ん玉に焼きつけよう!

「銀魂 THE SEMI-FINAL」は映像配信サービス「dTV」にて独占配信

配信日:万事屋篇1月15日(金)19:00〜/真選組篇1月20日(水)19:00〜

配信話数:全2話

特設サイト:https://pc.video.dmkt-sp.jp/ft/s0007147

(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

