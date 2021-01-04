¾®¼¼·½¤µ¤ó¡¢29ºÐ¤ÇÇùÁ³¤È¤·¤¿Ì´¤òÄÉ¤¦¤À¤á¤ó¤º´¶¡¡ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á»ØÅ¦
¡¡ÆüËÜÃæ¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¯¤ÎÂçÏÀÁè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬âÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼·½¤µ¤ó¤Î·ëº§ÌäÂê¡£¤³¤Î¹ñÌ±¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦âÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼·½¤µ¤ó¡£¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºÆ¤Ó¸«¤é¤ì¤ëÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡·ëº§¤ÎÍ£°ì¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¹ç°Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê±óµ÷Î¥¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÁ´¤¯ÍÉ¤é¤¬¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾®¼¼·½¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÊÖ¤¹ÊÖ¤µ¤Ê¤¤°Ê¾å¤Ë¡¢29ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¿¦¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢¡Ö¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡Ø¤À¤á¤ó¤º¡¦¤¦¤©¡Á¤«¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤Ç¤µ¤ó¤¶¤ó¥À¥á¤ÊÃË¡á¡Ö¤À¤á¤ó¤º¡×¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Ï¤¤¤Ä¤«Åìµþ¥É¡¼¥à¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤¼¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤À¤á¤ó¤º¤Ç¤â¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Æ¤â¡×¤È¤¤¤¦âÃ»Ò¤µ¤Þ¤ò¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¾®¼¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éµ¢¹ñ¤·¤ÆÉáÄÌ¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ò¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÀâÌÀ¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2020Ç¯1·î15¡¦22Æü¹æ
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖâÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼·½¤µ¤ó¤Î·ëº§±ä´ü¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯