とある英語の教科書の「潜水艦の挿絵」が、海外掲示板で注目を集めていました。

明らかにおかしな点があると言うのですが……。

This Captain of the Submarine in my English book.



こちらが潜水艦の挿絵。

よく見てみると……。



海中なのに船長が甲板に立っている!

このページを作っているときに誰も気づかなかったのでしょうか……。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●キャプテン・アクアマン!



↑それはキャプテン・アドルフ・アクアマンだ。



●最初、折り目のところがグシャグシャになってるのを見て、たいして気にもならないだろと思った。そのあとで船長の存在に気づいた。



↑彼がサブマリナー(マーベルコミックの水陸両用のヒーロー)でない限り、そこに立てないはずだ。



↑気づくのに時間がかかっただけに、余計におもしろい。



●最初「これの何がおかしいの?」と思っていて、そのうちこれが潜水艦であることに気づいた。



↑もう船長は2020年にうんざりしてきたんだ。



↑潜水艦というよりグラスボート。





●ズームインすると、彼の「これでよし」みたいな顔が笑える。



↑他の乗員はみんな落ち込んだ表情だ。



●一部だけ海の下なんだよ。



↑それならカメが空を飛んでいるのかい?



●船長がヒトラーなのかと思った。そうしたら潜水艦だった……。



●足のない人々がいると思う。



↑みんなひざまずいているんだよ。



●なぜそのウミガメはそんなにデカいんだ?



大きすぎる亀や乗客の下半身など、ツッコミどころの多い挿絵だったようです。