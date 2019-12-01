11月29日、武漢市内の楚河漢街にある日本料理店「小川料理」の外観。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

【新華社武漢12月1日】中国では飲食業の競争が激化する中、若者の間で日本料理店が静かなブームとなっている。手ごろな値段に加え、庶民的な雰囲気が人気の秘密のようだ。

11月29日、武漢市内の楚河漢街にある日本料理店「小川料理」の店内。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

これらの店はいずれも狭い店内にカウンターと小さいテーブル席があるのみで、従来の日本料理店によく見られた畳敷きの小上がりはない。レストランというより、食堂と言った方が近いだろう。カウンター席の目の前にはオープンキッチンが広がる。カウンターには日本酒の瓶がずらりと並び、壁には日本映画のポスターが所狭しと貼られている。BGMも日本のヒット曲と、まさに「日本尽くし」だ。

11月29日、武漢市内の楚河漢街にある日本料理店「小川料理」の店内。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

かつての日本料理は値段が高く、多くの中国人消費者にとって、気軽に食べに行ける店ではなかった。ところが、最近は敷居を下げて庶民的な雰囲気へと路線を変更する日本料理店が増加。地元の味の好みに合わせる取り組みにも積極的で、武漢には辛い食事が好きな地元の人向けに特別辛いラーメンを提供する店もある。（記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内の楚河漢街でランチタイムに日本料理店「小川料理」の前に列を作る人たち。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内の楚河漢街でランチタイムに日本料理店「小川料理」の前に列を作る人たち。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「小川料理」の店内。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内の楚河漢街にある日本料理店「仙隠小鹿」の外観。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「仙隠小鹿」の店内。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「仙隠小鹿」の店内。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「仙隠小鹿」の店内。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「仙隠小鹿」の店内。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「仙隠小鹿」の料理。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「仙隠小鹿」のメニュー。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「赤熊」の店内。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「赤熊」の外観。（武漢＝新華社記者/馮国棟）

11月29日、武漢市内にある日本料理店「赤熊」の店内。（武漢＝新華社記者/馮国棟）