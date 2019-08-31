¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬20ºÐ¤ÎËÌÄ«Á¯ÂåÉ½FW¤ò¥«¥ê¥¢¥ê¤«¤é³ÍÆÀ¤Ø¡ª£²Ç¯Á°¤«¤éÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍË¾³ô¤ò¼êÃæ¤Ë¡ª
¡¡¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥¸¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ØGazzetta dello Sport¡Ù»æ¤ä±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sport¡Ù¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£¸·î30Æü¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬¥«¥ê¥¢¥ê¤«¤éËÌÄ«Á¯ÂåÉ½FW¥Ï¥ó¡¦¥°¥¡¥ó¥½¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß20ºÐ¤Î¥Ï¥ó¤Ï2017Ç¯Åß¤Ë¥«¥ê¥¢¥ê¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£2016-17¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥»¥ê¥¨A¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤ÎµÏ¿¤À¡£
¡¡¥«¥ê¥¢¥ê¤È2022Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥°¥¡¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢2017-18¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥»¥ê¥¨B¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£³«ËëÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢£´»î¹ç¤Ç£µ¥´¡¼¥ë¤ÈÇúÈ¯¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤½¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ìÁ°È¾Àï¤Î¤ß¤Ç¥«¥ê¥¢¥ê¤ËÌá¤ë¤È¡¢È¾Ç¯´Ö¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÆ¤Ó¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ËÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¡¢20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£´ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£²Ç¯Á°¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÍË¾³ô¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥ê¥¢¥ê¤Ë¤Ï500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¶²¯3000Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤ÏU-23¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤âÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¤Ï¤¸¤áÌ¾¼ê¤¿¤Á¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤µ¡²ñ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÇÙ±ê¤Ç¡ÈÀïÎóÎ¥Ã¦Ãæ¡É¤Î¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ØGazzetta dello Sport¡Ù»æ¤ä±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sport¡Ù¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£¸·î30Æü¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬¥«¥ê¥¢¥ê¤«¤éËÌÄ«Á¯ÂåÉ½FW¥Ï¥ó¡¦¥°¥¡¥ó¥½¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß20ºÐ¤Î¥Ï¥ó¤Ï2017Ç¯Åß¤Ë¥«¥ê¥¢¥ê¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£2016-17¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥»¥ê¥¨A¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤ÎµÏ¿¤À¡£
¡¡¥«¥ê¥¢¥ê¤È2022Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥°¥¡¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢2017-18¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥»¥ê¥¨B¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£³«ËëÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢£´»î¹ç¤Ç£µ¥´¡¼¥ë¤ÈÇúÈ¯¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤½¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ìÁ°È¾Àï¤Î¤ß¤Ç¥«¥ê¥¢¥ê¤ËÌá¤ë¤È¡¢È¾Ç¯´Ö¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÆ¤Ó¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ËÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¡¢20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£´ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£²Ç¯Á°¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÍË¾³ô¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥ê¥¢¥ê¤Ë¤Ï500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¶²¯3000Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤ÏU-23¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤âÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¤Ï¤¸¤áÌ¾¼ê¤¿¤Á¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤µ¡²ñ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÇÙ±ê¤Ç¡ÈÀïÎóÎ¥Ã¦Ãæ¡É¤Î¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô