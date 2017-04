英語では「Early Bird Gets the Worm(早起きする鳥はエサを捕まえる)」ということわざがあります。

01.

ゴールを明確にする

時間ができる

02.

1日のスケジュールが

立てられる

03.

運動しない言い訳が

なくなる

04.

1日で最も大事な

朝食がしっかり食べられる

05.

成功者はもう始めている

06.

周りより

2歩先を行ける

