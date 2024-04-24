待ちに待ったゴールデンウィーク（GW）。ウキウキワクワクしている人も多いのではないでしょうか。しかし、過ごし方によっては五月病のリスクや、食べすぎと運動不足が重なり、血糖コントロールを乱したり、体重が増えてしまう方も。そこで今回はGWに気を付けたい過ごし方をご紹介します。はじけるような透明なツヤ♡プロも激推し「リップジャム」過ごし方で五月病や体重増加のリスク!?連休に新しい生活や環境への疲れが一気