日置市の小学校で27日、体育館の屋根の張り替え作業をしていた男性が転落し意識不明の重体です。警察によりますと27日午前10時前、日置市吹上町の伊作小学校の体育館で、作業員から「作業中に天井から人が落ちた」と消防に通報がありました。この事故で、屋根の張り替え作業をしていた宮崎県えびの市の建設作業員、内立和希さん29歳が意識不明の重体です。内立さんは、約10メートルの高さから転落しました。警察は、