「よくも後輩が先輩に物言いを...」鬼越・渡部のSNSトラブルに参戦した「あの大物芸人」の真意

鬼越批判を加速させた有吉のダメ押し

『鬼越トマホーク』良ちゃん（40）と『アンジャッシュ』渡部建（53）によるSNSトラブルが、ようやく終結した。良ちゃんによる深夜の“暴言ツイート”が発端となり、渡部の所属事務所である人力舎が抗議文を出したことで大騒動に発展。良ちゃんは謝罪したうえで該当ツイートを削除し、７月21日には鬼越トマホークのYouTubeチャンネルで経緯を説明する動画がアップされた。

毒舌を駆使しながらも、ギリギリを攻めることで常に炎上を避けてきた鬼越。ところが今回は当事者同士では収まらず、人力舎が参戦してきたことで笑える要素は皆無となってしまった。

「自身のYouTubeチャンネルへの出演を断られたことを理由に渡部をX上でゴミ呼ばわりした良ちゃんですが、トラブルの原因を作ったのは元お笑いトリオ『ニブンノゴ！』メンバーで、渡部のトークライブのプロデューサーでもある制作会社社長です。この社長は、正規ルートを使わず良ちゃんに“直オファー”を行っていました。直オファーは芸能界ではご法度とされています」（スポーツ紙芸能記者）

だが、「この社長が悪かった」で済まされるはずはなく、ツイートから謝罪まで１週間以上を要した鬼越の二人や、ここに至るまで公式コメントを一切出していない吉本に対してもネット上では批判の声が渦巻いている。

関係者の間では、外野から“燃料投下”を行った有吉弘行（52）の行動も話題を呼んでいる。

「最初に有吉が参戦したのは《マジの方だったんだ。軽蔑ー♪》というX上の投稿。人力舎が声明を出した翌日であることから、良ちゃんに対するものであることは明白でした。さらにその後、ラジオで『弱りきった先輩をとどめ刺すぐらいいじめるのが流行ってるんですか』と持論を展開。

鬼越が経緯説明の動画をアップした直後には『言い訳多いな。謝りたくないならその旨を。謝るならしっかりと。単純なことだろ』と名指しこそしないものの明らかに鬼越へ向けて苦言を呈しています。改めて振り返ると、鬼越バッシングが加速した背景には、有吉によるダメ押しが存在していることが分かります」（同記者）

一連の騒動に対する最後の投稿には《これがバズって金になりますように》と、ネタとも皮肉とも取れる一文が添えられていた。

鬼越がアップした動画に対しては、SNS上などで《謝罪する態度や服装じゃない》《まるで反省しているように見えない》などと、批判的な物言いが現在でも続いている。

有吉の真意

「鬼越が謝罪すべきは渡部本人であり、ツイート削除前にすでに謝罪自体は終えていることから、世間やファンに対してはあくまで『経緯説明』を行ったということでしょう。当事者同士ではすでに話は終わっているはずなのに、有吉はなぜ首を突っ込むのか。

渡部と年齢や芸歴が近く、30年以上の付き合いであることが背景にあります。渡部が不倫スキャンダルによる活動自粛から復帰した後の’23年、『名アシスト有吉』（Netflix）で二人は共演しており、この番組から渡部の復活ロードが始まっています。そんな盟友に対する中傷とあって、有吉は黙っていられなかったのかもしれません」（テレビ局関係者）

とはいえ、それほど関係の深くない鬼越に執拗に絡み続けたのはなぜなのか。中堅お笑い芸人は、有吉の動きをこう分析する。

「有吉が鬼越批判の手を緩めないのは、つい先頃に発生した別の騒動の影響もあるといわれています。ピン芸人の中山功太（46）がABEMAのバラエティ番組で『かつて先輩芸人にいじめられていた』と発言し、加害者だと特定された『サバンナ』高橋茂雄（50）は謝罪に追い込まれました。一般社会でも『部下のほうが立場が強くなる』ケースが増えていますが、有吉はこの騒動について『後輩が先輩に物言いするのはいかがなものか』と不満を漏らしていたそうです」

同じ毒舌芸人である鬼越への“同族嫌悪”ではないかという声もある。

「奔放に毒舌を吐いているように見えて、実は空気を読む――良ちゃんと有吉の芸風は似ています。かつて鬼越が喧嘩芸でブレークした時期に共演した際、有吉だけは喧嘩を仲裁して暴言を吐かれる役回りを徹底拒否したりしていましたからね。それだけに今回のお笑い要素がまったくない暴言ツイートには“同業者”として許せない部分があったのでは。芸人たちは『下手に触ると有吉の怒りの矛先がこちらに向きかねない』と触れないようにしています」（同前）

鬼越は７月22日にYouTubeの更新を再開。ひとまずは通常運転に戻ったことがうかがえる。有吉による援護射撃もこれで打ち止めとなるだろうか。