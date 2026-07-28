10代を中心に「setlog」という新しいSNSが人気です。2025年12月にリリースされ、すでに無料アプリランキングで1位を獲得。他のSNSとの違いはどこに？

【写真を見る】「映えは一切気にしない」Z世代で流行る新SNS「setlog」とは？【THE TIME,】

“盛らない” ありのままの日常を投稿

「今一番きているSNSはsetlog」（10代女性）

「やってない人の方が女の子は少ないかも」（20代女性）

「setlogハマっている」（10代女性）

番組で20代以下の女性153人に調査したところ、「setlog」の使用率はなんと約90％。一体、どんなアプリなのでしょうか？

使っている様子を10代女性に見せてもらうと、「15時撮りま〜す」と言って、友だちと一緒に短い動画を自撮り。投稿した動画には、「15：00」「渋谷なう」と表示されています。

このように【1時間に1回、2秒の動画を撮影し撮影時間と好きなコメントを一緒に投稿】するのが「setlog」。1日で最大24回動画を投稿できるといいます。

なかなか大変な気もしますが、投稿する動画には“ある特徴”が。

▼「今から勉強するぞみたいな感じで、大学の友だちに送った」（10代女性）

▼「駐輪場にチャリ忘れたまま家に帰ってきて、やっべえって思って、チャリ忘れて帰宅したよっていうのをあげた」（10代女性）

実は“キラキラ”とはかけ離れた動画ばかり。というのも、setlogは“仲間内だけで動画を共有する”アプリだからです。

アプリで投稿動画を見ることができるのは最大でも20人まで。同じ時刻に投稿したメンバーそれぞれの動画が並んで表示されます。

映えいらず＆投稿縛りナシ

これまでのSNSとは違う魅力は、どこにあるのでしょうか？

▼10代：「この人ならこういうところ見せても大丈夫みたいな気軽さ」

▼10代：「インスタだと盛れる角度とかに気するけど、setlogは別に気にせず流れ作業みたいな」

▼20代：「映えはsetlogは一切気にしない」

仲間内しか見ないので、【周りの目を気にせず気軽に日常を共有できる】のが人気の理由。スッピンも平気で公開できちゃうといいます。さらに…

▼10代：「上げることがない時は上げない」

▼20代：「BeRealは自分が上げないと友だちの投稿が見られないけど、setlogは上げなくても見られる」

仕事中や授業中にもかかわらず、「指示が来たタイミングで投稿しなければならない」、なんてことがないのも人気の理由のようです。

浮気防止にも！？彼氏と日常共有

使い方は実に様々で、彼氏とsetlogをやっているという人はー

▼10代：「今何をしてるかがすぐわかる。浮気防止。絶対させない（笑）」

▼20代：「やましいことはない証明みたいな。彼氏のはちょっと可愛くしたりとかちょっと角度変えてみたり」

さらに、女性6人＋それぞれの彼氏の計12人でsetlogをしているというのは20代のグループ。

▼「誰も彼氏同士友だちじゃないから、本当に面識ない」

▼「へぇ〜こんな人と付き合っているんだって。それが結構おもしろい」

▼「そのグループで『一回みんなでご飯食べてみる？』って会ができたのも、setlogのおかげ」

「日常の共有」ナゼ必要？

先輩世代からは▼「1時間に1回はきつい」（50代）▼「ついていけない」（40代）▼「仲の良い人と共有したいとかない」（50代）という声も聞かれましたが、そもそも若者はなぜ日常を共有したいのでしょうか？

▼20代：「『行ってたよねここ』とか、細かく共有されると会話も生まれる」

▼20代：「撮る頻度も多くなるし、その分自分のことも知ってもらえる。みんなのことも知れる」

▼10代：「今の子は共有とか依存しやすい。会話も深まるし、絶対もっとみんなと仲良くなれる」

友だちの知らない一面を知り、より仲を深めることができるとのこと。setlogの“やりとりの気軽さ”もポイントのようです。

▼20代：「LINEみたいに反応しなきゃいけないとか、ない」

▼10代：「動画だったら勝手に送って見る人は見る」

▼10代：「わざわざ『今どこにいる？』って聞くためじゃなくて、『ここにいる』『じゃあ近いから会おう』みたいな感じで使う」

▼20代：「キャプションがあって『暇』って書くと電話がかかってきたりとか」

▼10代：「LINEで『今起きた』より、動画撮って『遅くない？』みたいな方がやりとりやしやすい」

令和の新しいコミュニケーションのカタチが広がっています。

（THE TIME,2026年7月23日放送より）