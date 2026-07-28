銃撃事件が発生したシアトルセンターに駆けつけた警察官ら/Jason Redmond/Reuters via CNN Newsource

（CNN）米シアトルのフードフェスティバル会場で26日に起きた銃撃事件に関連して、15歳の容疑者が拘束された。この事件では3人が死亡した。

警察によると、死亡したのは56歳の女性と、19歳の男性、44歳の男性の3人。

警察の調べによれば、現場で銃撃した人物は少なくとも3人いた。このうち1人は15歳の容疑者で、もう1人は現場で死亡した知人。残る1人の身元などは分かっていないとAP通信は伝えている。

15歳の容疑者と死亡した人物のうち1人が、別の容疑者少なくとも1人との間で撃ち合いになったと警察は見ている。

当局は27日の記者会見で、少なくとも7人、恐らくは8人の被害者が、銃撃戦に巻き込まれたと説明。警察は市民らに対して情報提供を呼びかけている。

事件現場となったのは毎年数十万人が集まる無料イベントで、銃声が鳴り響く中で人々が逃げ惑い、大勢の人が押し寄せてフェンスがなぎ倒される場面もあった。

警察に銃撃の通報があったのは現地時間の午後6時ごろ。犠牲者のうち2人は現場で死亡が確認され、もう1人は搬送先の病院で死亡した。

負傷して病院に搬送された被害者の中には、2歳の男の子もいた。

15歳の容疑者は、現場で身柄を確保された。警察は銃器関連違反や傷害の容疑で調べている。

ガン・バイオレンス・アーカイブによると、米国で4人以上の被害者を出した銃撃事件は、今年に入って少なくとも271件目だった。