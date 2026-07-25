上演中のミュージカル『愛の不時着』で共演する女優との“ホテル密会”を取りざたされ、謝罪した元「BE:FIRST」の三山凌輝。謝罪後、現場に差し入れしたが、その品がSNSをざわつかせている。

三山は2025年8月に女優の趣里と結婚し、第一子が生まれたが、22日の「文春オンライン」で『愛の不時着』で共演する元宝塚女優・花乃（かの）まりあとホテルで密会していたことを報じられた。双方の事務所はコメントを出し、舞台の役を深める目的だったものの、不適切な行動だったとして謝罪した。

「報道後も、公演は予定どおりおこなわれています。ただ、25日の『日刊スポーツ』によれば、三山さんと花乃さんはそろって、『愛の不時着』の共演陣に謝罪したと伝えられました。

23日には、共演者の佐々木淳平さんと松永一哉さんがInstagramのストーリーズで、三山さんが差し入れしたあんかけ丼の写真を投稿していました。三山さんは、2025年12月に東京の吉祥寺に彼の地元・名古屋の名物料理であるあんかけパスタを提供する専門店『親父のあんかけパスタ』をオープン。自らケータリングで、共演者に振舞ったようですが、タイミング的にも“お詫び差し入れ”といえるでしょう」（芸能記者）

共演陣に自らの店の料理を振舞った三山だが、Xでは

《お詫びが自分のところの商品なのが、本当ズレてて笑う》

《自分の店の新作なの草》

など、呆れ声があがっている。

「松永さんはストーリーズで《今日のマチソワ間は凌輝から親父のあんかけパスタ、の新メニューあんかけごはん》と紹介していたため、あんかけ丼は三山さんの店の新メニューのようです。ただ、自ら不適切な行動と認める騒動を起こした直後、自分の店の料理、しかも新商品を差し入れしたことから、“宣伝”と受け取る声もあります。

また、そもそも暑い日が続くなかであんかけ丼を選んだこと自体、SNSで意見が分かれており、結果的に“空回り”な印象を持たれたのでしょう」（芸能記者）

『愛の不時着』は7月12日から26日に東京公演、7月31日から8月2日に大阪公演がおこなわれる。公演半ば、騒動が取りざたされることになった。

「本来であれば、東京公演の終盤、出演者一同が士気を高めていく時期ですが、座長が共演女優とホテルで会っていたことが判明し、悪い形で作品に注目が集まることになりました。長らく稽古に励んできた共演者や、かかわったスタッフを裏切る形になったといえます。今回の騒動は、子どもを持つ既婚者としてはもちろん、舞台の主演を務める俳優として、自覚に欠ける行動と受け取られても仕方ないでしょう」（同前）

三山は2025年11月にBE:FIRSTを脱退後、今作は初めての主演舞台だったが、思わぬ“不時着”を遂げることになった。