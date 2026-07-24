バレーボール女子日本代表は24日、五輪、世界バレーに並ぶ世界3大大会の一つ『ネーションズリーグ（VNL）』の決勝ラウンド開催地マカオから帰国した。約1か月半の激闘を終え、石川真佑キャプテン（26）とチーム最多237得点を挙げた和田由紀子（24）が心境を語った。【写真を見る】帰国したバレーボール女子日本代表日本（世界ランキング6位）は、準々決勝で“宿敵”ブラジル（同2位）に第1セットを先取するも、その後は勢いに乗っ