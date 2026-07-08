梅雨真っただ中のジメジメとした空気に包まれた7月上旬の夕方、都内の人気サウナ店から出てくる、引き締まったシルエットの男性の姿があった。亀梨和也（40）だ。この日の亀梨は、Tシャツにスラックスというラフなスタイル。

「ここは、1時間おきにサウナ室内で熱波師が風を送ってくれるアウフグースサービスが好評で、サウナファンにも知られたお店です。有名人にも利用者が多い施設ですが、結婚報道で話題の亀梨さんが、サングラスなども着けずに堂々と入ってきたので驚きました」（居合わせた客）

亀梨といえば、6月29日に田中みな実（39）との結婚を発表したばかり。田中が妊娠していることも明らかになり、ファンを中心に衝撃が走っていた。

「2人は、2023年9月に美容雑誌の対談企画をきっかけに意気投合。同じ1986年生まれ、きれい好きで、スキンケアや睡眠の質を大切にするといった高い美意識などの共通点もあり、真剣交際が始まったと、2024年の正月に報じられました」（スポーツ紙記者）

田中との交際が始まってから、亀梨にはある“変化”が。

「美容への意識が一気に高まったんです。肌のキメが細かくなり、肌質も目に見えて改善。田中さんに紹介してもらった美容クリニックに亀梨さんも通うようになったそうです」（芸能関係者）

最初の報道から2年半が経過し“さずかり婚”の形で結婚を発表した2人。このタイミングでの発表には理由があったという。

「亀梨さんは7月16日からソロライブツアーがスタートすることもあり、その前の発表となったようです」（前出・スポーツ紙記者）

公私にわたり多忙な亀梨だが、つかの間のオフはサウナで息抜きをしていたようだ。じつは、亀梨は芸能界きっての“サウナー”だ。かつて新聞のインタビューで“ストレス発散法”を聞かれた際にもこう答えている。

《サウナです。12歳のころから好きで、今でも、少なくとも週に2回は行っています》（「読売新聞」2021年10月24日付朝刊）

特に、さまざまなジャンルの仕事が重なったときなどは、脳を切り替え、リフレッシュするために活用しているのだという。サウナといえば、新陳代謝を高めることで美肌効果が得られるという声もある。“美のカリスマ”とも呼ばれる田中と連れ立って訪れてもおかしくなさそうだが――。

「意外ですが、田中さんはサウナが苦手なんです。サウナに入ると『脱水する』という理由でNGなのだとか。不特定多数の人が座ったところに腰を下ろすことにも、衛生面で抵抗があるそうです」（前出・芸能関係者）

共通点の多い2人だが、サウナに関しては意見が真っ二つに分かれていた。

「サウナ室で、亀梨さんは集中して汗を流していました。何か真剣に考えているようにも見えましたね」（前出・居合わせた客）

新たに守るべき存在ができた人生の節目を迎え、将来について思いを巡らせていたのかもしれない。結婚後も、サウナで過ごす癒しのひとときはやめられないようだ。