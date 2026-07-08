中国発の通販サイト兼ウルトラ・ファストファッションブランド「シーイン」が、世界的なファッション都市で窮地に陥っている。

【実際の写真】「ラブ・ドール」に「発がん性の下着」も… ウェブであり得ない商品が売られていた「シーイン」の店舗

「6月、フランスのパリにオープンさせて1年足らずの同社初の実店舗が閉鎖に追い込まれたのです」

とパリ在住の外信部記者。

「セーヌ川北岸のマレ地区は、パリでも屈指の観光・ショッピングスポットです。瀟洒（しょうしゃ）なブティックやカフェが軒を並べる一帯で、老舗百貨店のBHV（ベーアッシュヴェー）はその象徴的な存在。昨年11月、シーインは地上7階地下1階のBHVの6階に、1000平方メートルもある広大なショップをオープンしました」（同）

目の前がパリ市庁舎という超一等地ながら、当時、BHVは経営危機に直面していた。シーインの出店は、経営陣が起死回生策として締結した“戦略的パートナーシップ”によるもので、シーインで買い物を終えた客が下の階でもショッピングを続ける“シャワー効果”を期待したという。

パリの百貨店・BHV

「実店舗では、ネットではできない試着をした上で購入できました。開店直後は、BHV周辺に長蛇の列ができるほどの人気ぶりでした」（同）

児童ポルノ人形や凶器

ただ、シーインは深刻な問題を抱えていた。在仏ジャーナリストが解説する。

「フランス当局から“欺瞞（ぎまん）的な商慣行”“オンラインクッキー規制違反”“製品安全性とコンプライアンス義務違反”などの法令違反が指摘されていたのです」

具体的には、コピー商品の販売や商品の安全性の欠如、下請け業者の劣悪な労働条件、二酸化炭素排出による環境破壊だ。

「シーインに科された罰金は合計2億1000万ユーロ（約390億円）。加えて、国内の通販会社やアパレル企業からなる12の業界団体、100を超えるブランドが不当競争の是正を求めて提訴していました」（同）

そして昨年11月には、同社サイトのマーケットプレイスで児童ポルノ人形や凶器が出品されていたことが判明。およそ10人の購入者が逮捕され、政界が問題視する騒動に発展した。

「他のテナントの対応は素早く、イメージ低下を恐れたクリスチャン・ディオールやゲラン、アニエスベーといった世界的ブランドは、シーインの入居と入れ替わるように撤退した。大衆向けブランドも追随し、BHVには空き店舗が目立つようになってしまった」（同）

テナント数は、以前の5分の1まで激減したという。

「建物内には閑古鳥が鳴き、七つのレジのうち一つしか稼働していない店舗も。エスカレーターの一部が停止したままで、清掃業者が入っている様子もありません。従業員らはトイレットペーパーを持参しているとか」（同）

ようやくBHVは「シーインを入れたのは誤りだった」と認めたが、信頼回復への道のりは険しそうだ。

「週刊新潮」2026年7月9日号 掲載