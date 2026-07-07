「7月スタートの夏ドラマの関係者はトバッチリですよね」と話すのは、スポーツ紙芸能デスク。佐藤二朗（57）と橋本愛（30＝写真）をめぐる“ハラスメント疑惑騒動”はドロ沼から抜け出せそうにない。

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2人がW主演だったフジテレビ春ドラマ「夫婦別姓刑事」の撮影中に、佐藤が橋本に対して「あなたは役者をやるべきではない」と発言したとされる一件について、フジ側は実名は伏せつつも、「男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実です」。

橋本側もフジテレビの報道が「事実との認識です」としているが、佐藤側は「専門家からも佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないと、確認を得ています」……と、主張は平行線だ。誰が最初に文春にリークしたか、もちろんそれは不明だが、いずれにせよ佐藤、橋本、フジテレビの三者がいずれもバッシングされて深手を負うという《誰得？》な展開になっている。

「世間は大騒ぎですが、現時点で真相は薮の中。SNS上では《またフジテレビで問題か》などとネガティブなイメージが蔓延しつつあって、フジの夏ドラマも視聴を“拒絶”という悪影響が出る可能性も指摘されています」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

問題はそれだけじゃなさそうだ。

「フジに対する業界の不信感もまたまた広がっています」と芸能事務所マネジャーがこう言う。

「ただでさえ昨年の中居正広さんの問題で内外の評価が暴落したのに、今回の騒動で《俳優を守ってくれないテレビ局》という印象を与えてしまった感があります。フジ側は佐藤さんを厳重注意したと言いますが、佐藤さんに対して直接、橋本さんのトラウマという“重要事項”を説明していなかったという責任は免れません。結局、佐藤さんも橋本さんもかなりの傷を負っている。フジに俳優を預けようとは、とても思えませんよ」

脚本家の三谷幸喜氏も4日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」で、あくまで一般論として「大事なのは、当人同士で言い争いをしない」「まず必ず演出家に言う、プロデューサーを挟むのが一番の解決策」などと指摘していた。

「今回の騒動ではディレクターやプロデューサーが現場を回せていなかったと疑われても仕方がない。いまだに中居問題も引きずるフジから今後ドラマのオファーがあっても、出演を嫌がる事務所や俳優が、さらに増える恐れもある。10月スタートの秋ドラマも、内定しているキャストから降板の申し出があったり、来年1月の冬ドラマのキャスティングが難航することも予想されます」（元テレビ誌編集長）

そうなったら、月9といった老舗看板枠まで低迷しているフジドラマは壊滅危機か。

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