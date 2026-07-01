鹿児島地方気象台は先ほど、奄美地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。 奄美地方は高気圧に覆われ、ほとんどの地域で青空が広がっています。 向こう1週間も概ね晴れる日が多いことから、気象台は先ほど午前11時に、奄美地方が「梅雨明けしたとみられる」と発表しました。 おととい6月29日の沖縄地方に次いで今年、全国2番目の発表です。平年より2日遅く、去年より22日遅い発表となりました。 奄美地方の今年の梅雨