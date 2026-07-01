夏の厳しい暑さを乗り越えるための滋養強壮として、栄養価の高い鰻を食べることが伝統的な習慣となっている『土用の丑の日』。江戸時代に夏の鰻が売れないことに困っていた商人が始めたことがきっかけで、今日まで続いていると言われている。【写真】モスがバルに！お酒と一緒に楽しみたい「夜の背徳バーガー」今では、鰻を食べる人の方が少ないかもしれないが、高価で普段あまり手に取らない鰻を食べる口実としては、絶好の機