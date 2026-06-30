走行中の秋田新幹線にクマが衝突しました。JR東日本によりますと、きょう午前7時半ごろ、秋田新幹線の上り列車が和田駅から羽後境駅を走行中、運転手が線路上にいたクマを発見し、非常ブレーキをかけましたが、衝突しました。運転手や乗客にけがはありませんでした。その後、羽後境駅まで速度を落として運転し、車両点検を行い、異常がないことが確認できたことから運転が再開されました。衝突した列車は、およそ30分の遅れが生じ