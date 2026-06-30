現在の熊本城天守閣が復元されたのは1960年（昭和35年）。その前後の期間には、天守閣以外にも城内の多くの建物が復元されました。「平御櫓（ひらおんやぐら）」もそのひとつです。 【写真を見る】熊本城「平御櫓」の復元落成式（熊本市）【昭和35年・1960年】～RKKニュースミュージアム～ 熊本 平御櫓は「長塀」の東の端、熊本市役所の目の前にあり、熊本市民が天守閣以上に一番よく目にしている建物と