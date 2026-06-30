今日30日の関東は晴れ間も出ていますが、午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうです。東京都内など平野部でも、帰宅時間帯は雨具を用意しておくと良いでしょう。明日7月1日以降は梅雨空が続きそうです。関東急な雷雨や激しい雨に注意今日30日の関東地方は晴れ間の出ている所があります。一方、本州の南には梅雨前線が停滞していて、関東は湿った空気の影響を受けやすい見込みです。午後は所々で雨が降り、山沿いでは局地的に雷を