今日30日の関東は晴れ間も出ていますが、午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうです。東京都内など平野部でも、帰宅時間帯は雨具を用意しておくと良いでしょう。明日7月1日以降は梅雨空が続きそうです。

関東 急な雷雨や激しい雨に注意

今日30日の関東地方は晴れ間の出ている所があります。

一方、本州の南には梅雨前線が停滞していて、関東は湿った空気の影響を受けやすい見込みです。午後は所々で雨が降り、山沿いでは局地的に雷を伴って、激しく降るでしょう。道路が冠水したり、運転の際、前が見えづらくなったりすることもありそうです。天気の急変に注意してください。

東京都内など平野部でもにわか雨がありそうです。帰宅時間帯は折りたたみ傘があると安心です。会社や自宅を出る前に雨雲レーダーなどを確認すると良いでしょう。

明日1日(水)からは梅雨空が続く

明日7月1日(水)以降、梅雨前線は本州の南岸付近に停滞する予想です。

明日1日(水)は晴れ間がのぞく所もありますが、雲が多く、所々で雨が降るでしょう。

明後日2日(木)は前線や低気圧の影響で雨が降り、関東南部の沿岸を中心に本降りの雨となりそうです。

3日(金)以降もくもりや雨の日が多く、関東は梅雨空が続くでしょう。

関東甲信の梅雨明け予想は

来週半ば(7月7日ごろ)以降、関東は南部を中心に晴れる日が多くなるでしょう。最高気温30℃以上の真夏日が続くようになり、夏を思わせるような陽気となりそうです。

関東甲信の梅雨明けの平年は7月19日ごろです。7月中旬には夏の高気圧=太平洋高気圧が張り出す予想で、関東甲信でも梅雨明けとなる可能性があります。

熱中症には十分注意をしてお過ごしください。