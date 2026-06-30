●全般的に雲多めの空模様。午後は一部でにわか雨の心配も●日ざしは控えめでも蒸し暑い一日に。しっかりと水分補給を●あす7月1日(水)からしばらく雨の日々。洗濯物はきょう30日(火)のうちに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう29日(月)まで県内周辺はよく晴れていましたが、徐々に西日本を覆うように梅雨前線の雲が北へと広がり出しています。 きのう29日(月)まで南西諸島付近に横たわっていた梅雨前線は、きょう30日(火)の午