俳優・歌手の倍賞千恵子がこの6月29日に、85歳の誕生日を迎えた。年齢でいえば、昨年（2025年）11月に公開された映画『TOKYOタクシー』で倍賞が演じたマダム・高野すみれに追いついたことになる。（全3回の1回目）【貴重写真】「美しい…」妹の倍賞美津子さんとの白黒グラビア、木村拓哉さんとのツーショットも…倍賞千恵子さんの写真をすべて見る『TOKYOタクシー』では、木村拓哉演じるタクシー運転手の宇佐美浩二が、同僚（明